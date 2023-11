Ajax witte raaf in geweldige statistiek Bayern München

Ajax is de laatste ploeg die in de groepsfase van de Champions League voor puntverlies voor Bayern München heeft gezorgd in thuiswedstrijden van Der Rekordmeister. Van de laatste 28 officiële duels in eigen huis, won Bayern de andere 27 wedstrijden.

In het seizoen 2018/19 lukte het Bayern München in de groepsfase van de Champions League tweemaal niet om te winnen van Ajax. In Zuid-Duitsland was het een zeer gelijkwaardige wedstrijd (1-1), maar in de return had de formatie van destijds Erik ten Hag zeker kunnen winnen. Vlak voor tijd stond het met 2-1 voor, al mocht het met een 3-3 gelijkspel gezien de blessuretijd niet eens klagen.

Artikel gaat verder onder video

Het duel in Duitsland was voor Bayern München de laatste keer dat ze in de groepsfase van de Champions League puntverlies leden. Ook in uitwedstrijden is Bayern München niet te stoppen, want met de zege op FC Kopenhagen brak de club het record van FC Barcelona, dat zeventien uitduels op rij won in de Champions League.

PSV wint na zeventien duels weer

Waar Bayern München al bijna dertig duels zonder puntverlies is, won PSV woensdagavond voor het eerst sinds zeventien Champions League-wedstrijden weer een keer. De laatste overwinning was in 2015 tegen CSKA Moskou. Van die zeventien wedstrijden waren er acht gelijke spelen en negen verliespartijen.

