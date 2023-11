'Ajax zocht contact met Sampaoli over dienstverband als trainer'

Ajax heeft in de afgelopen periode contact gezocht met Jorge Sampaoli (63). De Argentijnse coach werd benaderd op het moment dat het heel slecht ging onder Maurice Steijn en was een van de kandidaten om de oefenmeester ter vervangen. Uiteindelijk kreeg John van ’t Schip de voorkeur bij de Amsterdammers. of het contact voor of na het vertrek van Sven Mislintat was, is niet bekend.

Met dat opmerkelijke bericht komt transferjournalist Rudi Galetti naar buiten. Er was contact tussen Ajax en Sampaoli, maar de club besloot uiteindelijk om Van ’t Schip naar voren te schuiven. Bijkomend probleem voor de oefenmeester was geweest dat hij alleen Spaans spreekt en daardoor moeilijk zou kunnen communiceren met alle spelers in de selectie van de Amsterdammers.

Sampaoli was in de afgelopen jaren werkzaam bij onder anderen Sevilla, Atlético Mineiro, Olympique Marseille, wederom Sevilla en Flamengo, waar hij recentelijk werd ontslagen. Bij vrijwel alle clubs was de voormalig bondscoach van Argentinië maar relatief kort actief. Desondanks heeft Sampaoli internationaal gezien altijd nog een goede naam als trainer.

Sampaoli was eveneens een van de kandidaten om Fabio Grosso te vervangen bij Olympique Lyonnais, maar ook dat kwam uiteindelijk niet echt van de grond. De Italiaanse coach heeft het ontzettend zwaar bij de Franse club, maar is formeel nog altijd niet ontslagen. Ook pakte Lyon uiteindelijk niet door bij Sampaoli ondanks de sluimerende belangstelling.

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.



❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.



🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van 't Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 18, 2023