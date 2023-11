'Als Koeman hem geen basisplaats geeft tegen Ierland, had hij hem niet hoeven oproepen'

Valentijn Driessen houdt rekening met een basisplaats voor in de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ierland. De middenvelder is door Ronald Koeman beloond voor zijn goede prestaties bij PSV. Driessen zou het logisch vinden als de bondscoach in zijn basiself meteen een plekje inruimt voor Schouten.

Schouten maakte in de zomer van 2019 de overstap van Excelsior naar FC Bologna. In Italië groeide hij al snel uit tot gewaardeerde kracht, maar zijn huwelijk met het Nederlands elftal is vooralsnog geen groot succes. Schouten werd vorig jaar door toenmalig bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor de Nations League-duels met Wales en Polen. Van Gaal had in de uitwedstrijd tegen Wales meteen een basisplaats in petto voor Schouten. De middenvelder deed 67 minuten mee en verzorgde zelfs de assist voor de openingstreffer van Teun Koopmeiners.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Schouten een prima indruk maakte tijdens zijn debuut, kwam hij na dat duel niet meer in actie voor Oranje. Daar kan komende week verandering in komen. Schouten keerde afgelopen zomer bij PSV terug in Nederland en ontpopte zich de afgelopen maanden tot misschien wel dé uitblinker in de ploeg van trainer Peter Bosz. De verwachting was dat Schouten zich vorige maand al mocht melden bij Oranje, maar toen liet Koeman hem nog buiten zijn selectie. Deze week is de middenvelder er dus wel bij. Driessen verwacht meteen een plek in de eerste elf. “Als je hem geen basisplaats geeft tegen Ierland, had je hem niet hoeven oproepen”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

Het Nederlands elftal heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor het EK in Duitsland. Dat kan zaterdagavond al gebeuren als er wordt gewonnen van Ierland. Lukt dat niet, dan krijgt Oranje drie dagen later tegen voetbaldwerg Gibraltar een nieuwe kans. Driessen ziet het er nut er niet van in om Schouten tegen Ierland géén en tegen Gibraltar wél een basisplaats te geven. “Je gaat hem geen basisplaats geven tegen Gibraltar. Dan kan je niks zien, dus hij moet wel een beetje tegenstand krijgen. Als je hem écht wil testen en kijken wat het Oranjeshirt met hem doet - Koeman heeft regelmatig geroepen dat het shirt van Oranje iets anders is dan het shirt van je club - dan moet je hem testen tegen Ierland en niet tegen Gibraltar. Ik neem dus aan dat hij gewoon in de basis start tegen Ierland.”