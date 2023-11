Argentinië bezorgt Brazilië na chaos in Maracaña historische thuisnederlaag

Wereldkampioen Argentinië heeft aartsrivaal Brazilië in de nacht van dinsdag op woensdag de allereerste thuisnederlaag in een WK-kwalificatieduel ooit bezorgd. Na een chaotische avond, waarop rellen uitbraken in het historische Maracaña-stadion waardoor de aftrap verlaat werd, kopte Benfica-verdediger na een uur spelen de enige treffer van de avond tegen de touwen.

Nog voor het eerste fluitsignaal ging het helemaal mis op de tribunes in Rio de Janeiro. Op beelden is te zien hoe de politie met wapenstokken en al ingrijpt in een poging de orde te herstellen. Daarmee kon niet voorkomen worden dat Argentijnse fans stoelen losrukten om die richting de agenten te gooien.

Artikel gaat verder onder video

De aftrap vond uiteindelijk bijna een uur later plaats. De thuisploeg, die de vorige twee uitduels al had verloren van Uruguay (2-0) en Colombia (2-1), was duidelijk gebrand op een zege en kreeg ook kansen op de openingstreffer. Gabriel Martinelli (Arsenal) en Raphinha (FC Barcelona) kregen de bal er echter niet in, waarna Otamendi na een uur spelen uit een hoekschop wél het net wist te vinden. Brazilië eindigde het duel met tien man, omdat Newcastle United-speler Joelinton tien minuten voor tijd met rood van het veld moest.

Door de historische nederlaag zakt Brazilië naar de zesde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Die geeft nog nét recht op een ticket voor het eindtoernooi, dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld. Argentinië leidt de dans, ook Uruguay (dat met 3-0 won van Bolivia), Colombia, Venezuela en Ecuador staan boven de vijfvoudig wereldkampioen in de voorlopige stand.