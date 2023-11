Bewijs tegen Overmars: ruim 300 pagina’s met WhatsApp berichtenverkeer

Marc Overmars is door het Instituut Sportrechtspraak voor een jaar geschorst. In de uitspraak is te lezen dat er veel bewijs lag tegen de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers. Anderzijds zijn er ook veel verhalen die in de media zijn verschenen just niet bewezen verklaard.

“De door [club] ingeschakelde externe deskundige heeft twee keer uitvoerig met de meldster gesproken. Daarnaast heeft de meldster 75 zip-bestanden (ruim 300 pagina’s) met WhatsApp berichtenverkeer aangeleverd die door de deskundige zijn bestudeerd. Veruit het grootste deel van die berichten (van [beklaagde] aan de meldster) is seksueel getint en bevat eenzijdig zeer expliciet materiaal (tekst en foto’s)”, staat te lezen in het oordeel van het ISR.

Overmars werd begin februari 2022 geconfronteerd met de melding in een gesprek met het hoofd van de HR-afdeling. “Hij gaf toen zelf aan dat er meerdere vrouwen waren met wie hij een soortgelijk contact had gehad als met de melder”, staat te lezen. Overmars gaf ook aan dat hij niet het idee had dat de berichten ongewenst en eenzijdig waren, maar zo werden ze wel ervaren door de meldster. Hij dacht dat er sprake was van wederkerigheid en daarmee vrijwilligheid.

“Het totaalbeeld is vooralsnog, op grond van de mededelingen van [beklaagde], dat er naar 10 à 15 vrouwen niet zakelijke berichten, seksuele toespelingen en/of seksueel getinte berichten door [beklaagde] zijn gestuurd terwijl hij in functie was als [functie] van [club].” Dat laatste is overigens niet bewezen verklaard in de uitspraak, omdat het anonieme meldingen waren, die niet bewezen konden worden.

“Niet kan worden vastgesteld wie de dames zijn, in welke relatie zij ten opzichte van [club] en [beklaagde] staan of stonden en welke overtreding(en) [beklaagde] wanneer tegen hen zou hebben gepleegd. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van [beklaagde] ten opzichte van de groep ‘overige dames’ is daarmee niet voldoende aannemelijk geworden”, staat te lezen in de uitspraak. Hetzelfde geldt voor het verhaal van een aantal Ajax-speelsters in de fysio-ruimte, dat in de media verscheen over Overmars.