Bijval voor Koeman na Brobbey-relletje: 'Moeten niet te lief voor elkaar zijn'

De harde uitspraken van bondscoach Ronald Koeman aan het adres van Ajax-spits kwamen de keuzeheer op stevige kritiek te staan, waarna hij eerder deze week op de persconferentie van het Nederlands elftal zelfs al zei dat hij zijn uitlatingen achteraf betreurde. Toch krijgt hij alsnog bijval van Youri Mulder.

De analist gaat niet mee in de hausse van kritiek die Koeman over zich afriep: "Ik vind het wel goed, het is ook weleens lekker als speler om dat over je heen te krijgen", meent de voormalig spits van FC Twente en Schalke 04 bij Ziggo Sport. "Dat prikkelt namelijk ook, dan ga je misschien ook denken: ik zal eens even laten zien dat dat niet zo is."

Koeman liet vorige week in Rondo weten in oktober geschrokken te zijn van het niveau van Brobbey op de training van het Nederlands elftal. "We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", klonk het onder meer. Daarbij spaarde hij ook de beide werkgevers die Brobbey in zijn loopbaan diende niet: "Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leizpig gegaan, is teruggekomen, speelde niet… Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?", vroeg de bondscoach zich hardop af.

Mulder vermoedt dat Koeman zijn uitspraken weloverwogen heeft gedaan: "Het zou toch geen slip of the tongue zijn? Dit doet hij misschien wel bewust: een signaal afgeven via de media komt vaak veel harder aan." Brobbey zelf liet eerder al weten geen moeite te hebben met de uitspraken, en ook Mulder denkt dat het wel losloopt: "Het was misschien niet zo handig, maar toch is het zaadje wel geplant. We moeten ook niet te lief voor elkaar zijn, dit hoort er ook een beetje bij."