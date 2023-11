Boulevard: Jade Anna laat van zich horen na ijzersterk optreden Kenneth Taylor voor Ajax

speelde zaterdag een sterke wedstrijd voor Ajax tegen Vitesse (5-0) en bekroonde zijn optreden met een assist en een fraai doelpunt. De middenvelder werd vanaf de tribunes toegejuicht door zijn nieuwe vriendin Jade Anna van Vliet, die in vak 110 zat.

Jade Anna werd door andere supporters gesignaleerd op de tribune en plaatste ook zelf twee foto's vanuit de Johan Cruijff ArenA. Op de ene foto is ze samen te zien met een andere influencer, met wie ze in het stadion zat; op de andere foto is het scorebord te zien bij een 5-0 stand in de negentigste minuut.

Eerder deze week dook ook al eerste foto van het kersverse stel op. Ze werden van achteren gefotografeerd op luchthaven Schiphol. Ze zouden samen in Manchester zijn geweest, nadat Taylor maandag nog met Jong Oranje tegen Zweden speelde (2-4 zege).

