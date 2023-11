Brian Brobbey scoorde op één specifieke kwaliteit even hoog als Cristiano Ronaldo

beschikt over een behoorlijke sprongkracht, zo vertelt hij in een interview met het Parool. De sterke aanvalsleider van Ajax geeft aan dat hij in zijn jeugd zelfs even hoog kon springen als .

“In de A1 deden we veel testen. Met het afzetten op één been kon ik net zo hoog springen als Cristiano Ronaldo kwam daar een keer uit, geloof ik. Maar dat is al een tijdje geleden”, geeft Brobbey aan tegen het Parool. De spits geeft aan dat hij meer gebruik wil gaan maken van zijn sprongkracht. Koppen is een belangrijk leerpunt voor Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

De 21-jarige aanvaller gaat spitsentraining krijgen van John Bosman. “Hij kon goed koppen, toch? Dus ik wil van hem beter leren koppen”, begint de Ajacied. “En beter afwerken op doel, want dat is wat een spits doet. Links, rechts. Aannemen, kijken, schieten. Ik baal natuurlijk als ik kansen mis, maar soms neem je dat in je bagage mee voor de volgende keer. Je moet er doorheen”, gaat Brobbey verder.

Het is onzeker of Brobbey zaterdagavond in de basis kan beginnen bij Ajax. De Amsterdammers nemen het dan op tegen hekkensluiter Vitesse. Brobbey had afgelopen weken wat last van z’n knieën, waardoor het erop lijkt dat Chuba Akpom in de punt van de aanval gaat starten. Verder verrast John van ’t Schip vermoedelijk met een keuze op het middenveld.