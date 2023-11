Cocu onder grote druk bij hekkensluiter Vitesse: 'Zit schrikbarend weinig in het elftal'

Vitesse nam is na het voorbije weekend de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie en de druk op trainer Phillip Cocu neemt dan ook toe. Volgens De Telegraaf zijn krediet bij de achterban 'gering', al lijkt de directie de oud-middenvelder voorlopig in het zadel te willen houden. Ondertussen wordt de kans zeker aanwezig geacht dat het 'Groningen-scenario' dit seizoen werkelijkheid gaat worden in Arnhem.

De ochtendkrant schrijft dinsdag dat Cocu zich ook na de stevige 5-1 nederlaag bij Go Ahead Eagles van afgelopen weekend nog geen zorgen zou hoeven te maken over zijn baan: "Het lijkt erop dat Cocu voorlopig nog het voordeel van de twijfel krijgt van algemeen directeur Peter Rovers en technisch directeur Benjamin Schmedes." Toch neemt de druk op de oefenmeester wel toe en is het krediet van de oud-international bij de achterban 'gering', schrijft -verslaggever Jeroen Kapteijns.

Artikel gaat verder onder video

Na het treffen in Deventer baarde Cocu bovendien opzien door zijn spelersgroep publiekelijk af te vallen. "Ze laten de trainer in de steek", liet de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona optekenen. Volgens NOS-verslaggever Jeroen Elshoff moet serieus gevreesd worden voor het 'Groningen-scenario', verwijzend naar de manier waarop die club afgelopen seizoen na 23 jaar keihard uit de Eredivisie werd gekegeld. "Ik denk dat het uitermate zorgelijk is", aldus Elshoff bij Voetbalpraat op ESPN. Kenneth Perez merkt op dat die vrees wel over meer clubs is uitgesproken dit seizoen, zoals bijvoorbeeld FC Utrecht. Elshoff: "Voor mijn gevoel kan dat Vitesse meer overkomen dan Utrecht", waarop de Deen hem gelijk moet geven.

Ook Freek Jansen van Voetbal International ziet een zorgelijke situatie in Arnhem: "Het heeft met die selectie te maken, ze hebben kwalitatief een zwakke selectie." Perez vindt het toch nodig enige nuance aan te brengen: "Je kan geen peil trekken op het niveau, Vitesse kan zomaar twee wedstrijden op rij winnen." Bovendien ziet hij dat zich nog geen duidelijke kelder in de Eredivisie aftekent: "Het gat is maar zes punten tot plek zeven." Jansen ziet de Arnhemmers echter veel te kort komen voor een goede serie: "Ze scoren super moeizaam, ik vind dat er echt schrikbarend weinig in het elftal zit." Vitesse speelt komend weekend het thuisduel tegen de nummer dertien van de ranglijst, sc Heerenveen. Na de interlandbreak treft de ploeg van Cocu nog drie ploegen die momenteel in het rechterrijtje bivakkeren: Ajax (25 november), Fortuna Sittard (2 december) en Heracles Almelo (10 december).