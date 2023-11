Cody Gakpo doet gewaagde voorspelling bij Noa Vahle

denkt dat PSV voor het eerst sinds jaren weer eens landskampioen van Nederland gaat worden. De Eindhovenaren staan momenteel na twaalf wedstrijden nog zonder puntverlies bovenaan in de Eredivisie en dat kan de aanvaller van het Nederlands elftal wel bekoren. Het gaat zelfs zo goed, dat Gakpo wel een heel positief scenario bespreekt.

“Ze doen het heel goed. Ongeslagen in de Eredivisie, er staat ze een mooie toekomst te verwachten”, glimlachte de buitenspeler, die hoopt dat zijn oude club ‘ongeslagen kampioen’ wordt. Een zeer gewaagde voorspelling, ook gezien het programma dat PSV tot dusver heeft gehad en dus nog krijgt. Toch is Gakpo vol vertrouwen: "Ik heb nog geen team gezien die ze het echt moeilijk kan gaan maken. Al is het nog wel vroeg in het seizoen”, maakte hij nog wel een klein voorbehoud.

Bekijk in onderstaande video’s de interviews met Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. In het eerste fragment gaat het over PSV, daaronder wordt de situatie bij Oranje uitgebreid besproken door Noa Vahle met de aanvaller.