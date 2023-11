Daley Blind voerde goed gesprek met Frenkie de Jong: 'Het was fijne feedback'

beleeft een droomseizoen met Girona. De verdediger heeft een basisplaats bij de club die tegen alle verwachtingen in aan kop gaat in LaLiga. In gesprek met Voetbal International vertelt Blind over zijn transfer naar Spanje en over de kansen van Girona in de competitie.

Blind, die transfervrij overkwam van Bayern München, won advies in bij collega-international Frenkie de Jong, die met FC Barcelona meermaals tegen Girona speelde. “Ja, ik heb hem gevraagd wat hij van de club vond. Frenkie gaf aan dat het een ploeg is die graag voetbalt, met veel technisch begaafde spelers en een leuke spelopvatting. Dat bevestigde het beeld dat de trainer mij al had geschetst. Dat was fijne feedback”, vertelt Blind.

De veelzijdige verdediger, die bij Girona centraal in de achterhoede staat, was op zoek naar een club die qua speelstijl goed bij hem paste. Hij hield een goed gevoel over aan de gesprekken die hij met de club had. “Uiteindelijk neem je de sprong in het diepe en ga je ervoor. En dat het dan zó uitpakt… Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit van tevoren had verwacht. Niemand had dit verwacht”, erkent hij. Girona pakte 34 punten uit 13 duels en verloor dit seizoen alleen van Real Madrid.

Op dit moment bedraagt de voorsprong op nummer twee Real Madrid twee punten. Blind wil niet speculeren over de titelkansen van Girona. “De eerste doelstelling was niet degraderen. Nu is dat het halen van Europees voetbal. Natuurlijk willen we zo lang mogelijk bovenin meedoen. Maar we moeten realistisch blijven. In de groep leeft heel sterk dat we het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. We willen onszelf geen onnodige druk opleggen.”