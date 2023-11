Dallinga miste hét belletje uit Zeist: 'Ik zei nog tegen mijn vriendin...'

mocht zich dinsdag tóch voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. De 23-jarige spits van het Franse Toulouse onthult dat hij 'het belletje' uit Zeist in eerste instantie gemist had en daarbij zelfs nog een grap tegen zijn vriendin maakte.

Dallinga maakte geen deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels van komende zaterdag (tegen Ierland) en dinsdag (tegen Gibraltar). Omdat Ajacieden Steven Bergwijn en Brian Brobbey zich op het laatste moment echter afmeldden met lichte blessures, kwam de oud-speler van FC Groningen en Excelsior alsnog in beeld.

"Ik kreeg maandavond een belletje maar ik was iets te laat met opnemen", zegt Dallinga in een vraaggesprek dat door OnsOranje op X is geplaatst. "Ik zei nog voor de grap tegen mijn vriendin: dat is de bondscoach. En toen kreeg ik er even later een appje achteraan van Brecht, de teammanager, dus toen heb ik gelijk teruggebeld en kreeg ik het mooie nieuws te horen." En dus gaat een gepland familiebezoek in Nederland tijdens de interlandperiode niet door voor Dallinga. In plaats daarvan staat hij ineens tussen de beste spelers van Nederland. "Dat was een mooi momentje voor mezelf, dat ik tussen dit soort gasten op het trainingsveld mocht staan."

Dallinga maakte in de zomer van 2022 als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie de overstap van Excelsior naar Toulouse. In zijn debuutseizoen kreeg hij steeds meer speeltijd bij de promovendus, waarvoor hij uiteindelijk op twaalf goals in de Ligue 1 eindigde. Daarnaast scoorde hij twee keer in de met 5-1 gewonnen finale van de Coupe de France tegen FC Nantes, waardoor Toulouse dit seizoen deel mag nemen aan de Europa League. In dat toernooi was hij inmiddels ook alweer drie keer trefzeker, waaronder twee doelpunten in de dubbele confrontatie met Liverpool.