De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer verloopt uiterst moeizaam. John van ’t Schip werd aangesteld om het seizoen vol te maken als opvolger van Maurice Steijn, maar er wordt wel gezocht naar een permanente vervanger. Dat gaat echter niet soepel.

Met die informatie komt Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels naar buiten in de voetbalpodcast. Daarin werd de komst van Marijn Beuker naar Ajax besproken. “Het belangrijkste is dat hij aangesteld is. In technische zin gaat hij de jeugdopleiding weer opbouwen. Als je insiders spreekt, dan is er heel veel kapotgegaan bij Ajax de laatste jaren. Ze houden er rekening mee dat het wel twee of drie jaar duurt om weer op te bouwen.”

Beuker gaat zich richten op de jeugdopleiding van de Amsterdammers. “Daarnaast komt er nog iemand die het aankoopbeleid gaat doen. De echte Overmars-rol”, zei Wijffels, die ook nieuws had over de trainerszoektocht. “De zoektocht naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen loopt, van wat ik ervan begrijp, heel moeilijk. De onderhandelingen met een nieuwe trainer zou Alex Kroes moeten doen, maar die is er ook nog niet. Het is niet zomaar opgelost.”

Beuker is een oude bekende van Louis van Gaal, die als adviseur van de Raad van Commissarissen optreedt en zich achter de schermen met het personeelsbeleid van de club lijkt te bemoeien. De oud-bondscoach en trainer van Ajax werkte in zijn periode bij AZ samen met Beuker en zou hem bij de beleidsbepalers in Amsterdam warm hebben aanbevolen.