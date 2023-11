Doldwaze actie bij FC Twente - PSV: vroege rode kaart Hilgers, Steijn is kind van de rekening

heeft een vroege rode kaart geïncasseerd in de wedstrijd tussen FC Twente en PSV. De centrumverdediger van FC Twente torpedeerde Hirving Lozano en werd weggestuurd door arbiter Allard Lindhout.

In de 23ste minuut van de wedstrijd was Hilgers met een sliding te laat om Lozano van de bal te houden. Hij raakte met zijn noppen de aanvaller van PSV op het been. In eerste instantie gaf Lindhout een gele kaart, maar op advies van videoscheidsrechter Ingmar Oostrom bekeek hij de beelden. Vervolgens trok Lindhout zijn beslissing in en koos hij voor de rode kaart.

Op het moment van de rode prent stond het 0-0 in De Grolsch Veste. De controlerende middenvelder Mathias Kjølø schoof even terug om het gat in de verdediging te vullen, al was dat een noodoplossing. Even later kwam verdediger Alec Van Hoorenbeeck binnen de lijnen als vervanger van Sem Steijn.