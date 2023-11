Driessen gaat er vol in, maar Koeman laat zich niet gek maken: 'Daar heb je goed over nagedacht'

Valentijn Driessen zorgde vrijdagmiddag maar weer eens voor hilariteit op de persconferentie van het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf liet er geen gras over groeien toen hij het woord kreeg en wilde van Ronald Koeman meteen weten of hij de opstelling al kon geven. Dat kon de bondscoach natuurlijk niet. Koeman wilde bovendien niet zeggen of zaterdag tegen Ierland of een paar dagen later tegen Gibraltar aan het werk wordt gezet.

“Ronald, kan je de opstelling al geven?”, liet Driessen er vrijdagmiddag geen misverstand over bestaan. Vanuit de zaal waren er tot dat moment geen vragen gesteld over de opstelling, maar Driessen liet meteen blijken waarvoor hij was gekomen. Koeman verklapte dinsdag al dat Bart Verbruggen deze week onder de lat staat bij Oranje en dat Virgil van Dijk en Denzel Dumfries gaan spelen mag ook duidelijk zijn, maar over de rest van het elftal wilde Koeman in de aanloop naar het thuisduel met Ierland niets kwijt.

Ook niet of Schouten zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA zijn rentree maakt in Oranje. Louis van Gaal haalde de middenvelder in juni 2022 voor het eerst bij het Nederlands elftal en gunde hem meteen een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Wales, maar daar bleef het vooralsnog ook bij. Schouten transfereerde afgelopen zomer van Bologna naar PSV en heeft zich dankzij sterke prestaties in Eindhoven weer in de selectie van de nationale ploeg gespeeld. “Schouten is er voor het eerst bij. Wil je die dan zien tegen Gibraltar of tegen Ierland?”, klonk de volgende vraag van Driessen voor Koeman. De bondscoach hield de kaarten echter tegen de borst. “Ik wil hem in een van beide wedstrijden wel een keer zien ja.”

Driessen liet eerder deze week al weten dat hij er weinig van zou snappen als Schouten niet tegen Ierland, maar wél tegen Gibraltar speeltijd krijgt. De woorden die hij voor de camera van zijn werkgever gebruikte, herhaalde hij vrijdagmiddag in Zeist. “Toch niet tegen Gibraltar? Je wil hem toch testen en dan test je hem toch meer thuis tegen Ierland dan uit tegen Gibraltar?”, aldus Driessen. Koeman liet zich echter niet gek maken. “Daar heb je goed over nagedacht. Nee, ik zeg daarmee niet dat hij ‘dus’ gaat spelen. Morgen (zaterdag, red.) zal het bekend zijn”, besloot de bondscoach.