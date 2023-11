Driessen sluit zich aan bij collega over Feyenoord en constateert hetzelfde probleem

Valentijn Driessen is het eens met zijn collega Marcel van der Kraan. Laatstgenoemde constateert dat Feyenoord een probleem heeft in de voorhoede. Santiago Giménez maakt normaal gesproken wel zijn doelpunten, maar de vleugelspelers brengen te weinig.

Dertien doelpunten noteerde Giménez al in de Eredivisie. Ook in de thuiswedstrijd tegen Lazio was het feest voor de Mexicaan, twee keer zelfs. Maar in de laatste twee competitieduels met FC Twente en RKC Waalwijk kwam de spits niet tot scoren. En dan wordt het voor Feyenoord wel heel lastig om een doelpunt te maken, ziet Driessen. “Het lijkt wel dat wanneer Giménez niet scoort, ze een hoop problemen hebben met scoren, terwijl ze toch wel aardig wat kansen kregen”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

De Rotterdamse voorhoede werd afgelopen zaterdag op bezoek in Waalwijk gecompleteerd door Igor Paixão en Luka Ivanusec, maar beiden konden geen potten breken. Paixão werd al in de rust vervangen en voor Ivanusec zat de wedstrijd er na een klein uur op. “Paixão is niet echt in vorm. Nou, dan komt Jahanbakhsh. Hij krijgt ook twee grote kansen, maar benut ze ook niet. Ivanusec moet duidelijk nog even wennen”, stelt Driessen. De Kroaat kwam afgelopen zomer over van Dinamo Zagreb en maakte in zijn eerste wedstrijden meteen een beste indruk, maar moet door een blessure opnieuw beginnen. “Hij had een hele goede periode toen hij bij Feyenoord kwam. Speelde twee goede wedstrijden, maar zijn blessure speelt hem waarschijnlijk toch nog parten”, denkt Driessen.

Hoewel de voorhoede dus niet z’n beste avond beleefde - Giménez miste zelfs een strafschop - boekte Feyenoord in Waalwijk een 1-2 overwinning. Winnen is het belangrijkste en vooral in deze drukke periode, stelt Driessen. De Rotterdammers spelen dinsdagavond tegen Lazio en kunnen een grote stap zetten richting een vervolg in de Champions League. “Ook bij Feyenoord geldt: deze periode gewoon overleven en dan hopelijk zo goed mogelijk presteren in de Champions League. Dinsdag naar Lazio. Daar kan Feyenoord een stap zetten naar overwintering in de Champions League en ik denk dat dat wel in het achterhoofd van de spelers meespeelde”, aldus de verslaggever.