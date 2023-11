Driessen stoort zich na Ajax - FC Volendam: ‘Waar gaat het over? Wat een onzin allemaal’

Valentijn Driessen stoort zich na de ontmoeting tussen Ajax en FC Volendam aan de vele positieve geluiden uit het Amsterdamse kamp. De recordkampioen boekte donderdagavond een belangrijke 2-0 zege en staat daardoor niet meer onderaan in de Eredivisie. maakte als invaller zijn eerste treffer in het wit-rood-wit en kreeg na afloop complimenten van zijn trainer en ploeggenoten, maar Driessen vindt het allemaal veel te overdreven.

“Ineens is Akpom een geweldige speler, ‘want we zien het op de trainingen’. Waarom staat die jongen dan niet in de basis als hij zo goed is?”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Akpom kwam donderdagavond tegen FC Volendam als vervanger van Brian Brobbey binnen de lijnen en gooide met een rake kopbal uit een hoekschop de wedstrijd op slot. Zijn eerste treffer voor Ajax sinds zijn komst, maar Driessen zag vervolgens nog het nodige misgaan bij de aanvaller. “Volgens mij was het Gaaei die bijna een driedubbele liesbreuk opliep omdat Akpom nog niet eens een bal over drie meter normaal in zijn voeten kon spelen. En vrij voor een leeg goal schiet hij op de paal.”

“Waar gaat het over?”, vervolgt Driessen. Akpom is niet de enige Ajax-aankoop die na afloop op lovende woorden van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip kon rekenen. De opvolger van Maurice Steijn brak ook een lans voor Georges Mikautadze. De aanvaller maakte afgelopen zomer voor veel geld de overstap van FC Metz naar Ajax, maar is er in Nederland niet aan te pas gekomen. Maar als we Van ’t Schip moeten geloven, mag de Ajax-aanhang nog wel degelijk wat verwachten van de Georgiër. Driessen lijkt er echter niet in te geloven. “Mikautadze heeft zachte voetjes. Waarom speelt hij niet dan? Wat een onzin is het allemaal. Alleen maar om die eenheid te kweken. Prachtig allemaal, maar dit is FC Volendam. Gewoon helemaal niks.”