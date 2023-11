Edwin van der Sar wekt verbazing Manchester United-fans met comment op Instagram

Fans van Manchester United reageren onthutst op een opmerking die Edwin van der Sar onder een filmpje heeft geplaatst dat door de club op Instagram is gezet. Reservedoelman komt daarin aan het woord en hij prijst de Nederlandse oud-keeper uitvoerig, maar Van der Sar komt met een opmerkelijke reactie.

De 25-jarige Bayindir kwam afgelopen zomer over van het Turkse Fenerbahçe en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten in het elftal van Erik ten Hag. Zijn geduld wordt mogelijk niet lang meer op de proef gesteld: eerste keus André Onana raakte eerder deze week geblesseerd bij de nationale ploeg van Kameroen, waardoor de Turkse tweede keeper komende zondag in het uitduel met Everton mogelijk zijn debuut kan maken.

Artikel gaat verder onder video

In het bewuste filmpje wordt Bayindir gevraagd naar zijn favoriete Manchester United-keeper, waarop hij Van der Sar noemt. "Toen ik nog jong was heb ik veel wedstrijden van de club gekeken en mijn favoriete keeper was Van der Sar", zegt hij. "Hij is een echte clublegende, ik heb hem ook ontmoet."

Van der Sar komt echter met een afstandelijke reactie: "Hi Altay, ik zie je snel in Manchester, dan kunnen we even kletsen over het keepen, maar je weet dat André nog steeds mijn favoriet is!", schrijft de voormalig algemeen directeur van Ajax. De fans reageren verward op de opmerking van de Nederlander: "Ik zie oprecht het punt van deze comment niet in", schrijft eentje. "Hij zei iets aardigs over u meneer, ik begrijp het niet", schrijft een ander.