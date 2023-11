Elfrink lyrisch: 'Hij is de belangrijkste transfer geweest voor PSV'

PSV versterkte zich afgelopen zomer weliswaar met en , maar is de ‘belangrijkste transfer’ geweest voor de Eindhovenaren. Dat zegt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in gesprek met Sporza althans.

Het ging en gaat weer hard met Schouten. Na een goed seizoen bij Excelsior maakte de middenvelder in de zomer van 2019 de overstap naar Bologna. Daar groeide hij uit tot betrouwbare en belangrijke kracht en speelde hij zich zelfs in de kijker van het Nederlands elftal. Louis van Gaal haalde Schouten in juni 2022 bij de selectie voor de Nations League-duels met Wales en Polen en gunde hem meteen een basisplaats tegen Wales. Schouten kwam 67 minuten in actie, maar moest vervolgens ruim een jaar wachten op zijn volgende opwachting in Oranje.

De middenvelder verruilde Bologna afgelopen zomer voor PSV en die transfer heeft voor zowel de speler als PSV uitstekend uitgepakt. Elfrink realiseert zich dat de naam van Schouten ‘niet meteen een belletje doet rinkelen in België’, maar: “Hij is de belangrijkste transfer geweest voor PSV”, zegt de clubwatcher dus in gesprek met Sporza. “Schouten kwam over van Bologna, waar hij vorig jaar een van de beste middenvelders in de Serie A was. Maar een 26-jarige, die niet vaak scoort en weinig assists geeft… is die wel 15 miljoen euro waard?”

“Wel, hij is elke euro dubbel en dik waard geweest, want hij is een fantastische speler voor het systeem van PSV”, aldus Elfrink. “Peter Bosz wil heel aanvallend spelen en zijn spitsen vol druk laten zetten. Dan heb je één speler nodig die de balans kan bewaken, maar ook in balbezit kan versnellen. Dat kan Schouten. Hij is een van de redenen voor het succes van PSV.” Schouten vierde afgelopen weekend zijn rentree in het Nederlands elftal. Hij kreeg van Ronald Koeman in de thuiswedstrijd tegen Ierland meteen een basisplaats.