Vrees wordt werkelijkheid: 'FC Barcelona woedend na dramatisch nieuws bij nationale ploeg'

FC Barcelona is op z’n zachtst gezegd niet te spreken over de beslissing van de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente om Gavi zondagavond een basisplaats te geven in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Dat melden Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo. De Spanjaarden verzekerden zich in oktober al van deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland en speelden afgelopen donderdag nog tegen Cyprus. Gavi en Robin Le Normand waren de enige twee spelers die in beide wedstrijden aan de aftrap verschenen. Eerstgenoemde viel al na 26 minuten uit met een zware knieblessure.

De la Fuente besloot zijn opstelling voor het thuisduel met Georgië op liefst negen posities te wijzigen ten opzichte van het bezoek aan Cyprus een paar dagen geleden. Voor Spanje stond er tegen Georgië nog maar weinig op het spel. De formatie van De la Fuente had zich in oktober al verzekerd van een startbewijs voor het EK en had tegen Georgië aan een gelijkspel voldoende om de groepswinst veilig te stellen. Bij FC Barcelona begrijpt men daarom niet dat De la Fuente Gavi voor de tweede keer in slechts een paar dagen tijd aan de aftrap liet verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder moest zich nog voor het verstrijken van het eerste halfuur al laten vervangen wegens een op het eerste oog zware knieblessure. De berichten zijn nog niet bevestigd, maar het heeft er alle schijn van dat FC Barcelona dit seizoen geen beroep meer kan doen op Gavi. De voormalig winnaar van de Golden Boy heeft zijn kruisband afgescheurd en heeft daardoor naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd van dit seizoen al gespeeld. Dat zou betekenen dat hij ook het EK met Spanje aan zich voorbij moet laten gaan. Een hard gelag voor FC Barcelona, de nationale ploeg en natuurlijk Gavi zelf. De middenvelder miste dit seizoen pas twee wedstrijden van FC Barcelona. Beide keren hield een schorsing hem aan de kant.

Voor FC Barcelona is de zware blessure voor Gavi een volgende harde klap. De regerend kampioen van Spanje wordt dit seizoen al flink geplaagd door blessureleed. Zo kan het bijvoorbeeld al twee maanden geen beroep doen op Frenkie de Jong. Ook Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé lagen al in de lappenmand. Dat FC Barcelona van de FIFA naar alle waarschijnlijkheid een compensatie van vier/vijf miljoen euro krijgt, verzacht de pijn van het uitvallen van Gavi dan ook niet. Bondscoach De la Fuente reageerde zelf erg ontdaan op het nieuws. “In de kleedkamer voelde het alsof we hebben verloren. We zijn er kapot van. De blessure is ernstig en het is een moeilijk moment voor ons allemaal”, zei de keuzeheer na afloop.

Update 13.00 uur: FC Barcelona bevestigt zware knieblessure Gavi

De vrees is werkelijkheid geworden voor FC Barcelona. De Catalanen bevestigen maandagmiddag dat Gavi de kruisband in zijn rechterknie volledig heeft afgescheurd. Daarnaast is er schade aan de meniscus geconstateerd. De middenvelder zal later deze week worden geopereerd. De verwachting is dat hij zes tot negen maanden aan de kant staat. Daardoor gaat er zo goed als zeker een streep door deelname aan het EK in Duitsland.