FC Twente - Feyenoord werd bijna gestaakt: 'Meisje heeft Twente gered'

Het had weinig gescheeld of de ontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord van afgelopen zondag in de Grolsch Veste was tijdelijk gestaakt. Volgens FC Twente-watcher Leon ten Voorde belandde er een bekertje op het veld, wat betekent dat scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd had moeten stilleggen. Dat deed hij niet. Een bijzondere rol was er weggelegd voor een ballenmeisje.

Dat vertelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. “Het was wel hilarisch. Je zag één bekertje op het veld. Volgens mij bij die goal”, klinkt het. De scheidsrechter van dienst moet de wedstrijd in dat geval stilleggen, maar Higler besloot dat niet te doen. “Er rende heel snel een ballenmeisje naar toe en die haalde het bekertje weg. Higler heeft dat gezien. Dat weet ik zeker. Dat ballenmeisje was de dochter van Jasper van den Bult, een medewerker van FC Twente die naast mij zat en ook aan het werk was.”

Het ballenmeisje wist wat precies wat ze moest doen. “Ze was natuurlijk geïnstrueerd: ‘Als er een bekertje ligt, rennen!’ Echt top. Dat meisje heeft FC Twente echt gered. We hebben het allemaal over Ugalde, maar die dochter heeft Twente aan de overwinning geholpen”, aldus Ten Voorde. FC Twente kwam al vroeg in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. De Tukkers verdubbelden in de tweede helft de score. Feyenoord kwam nog wel terug tot 2-1, maar voor FC Twente kwam de overwinning niet meer in gevaar.