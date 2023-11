'FC Twente moet vrezen: clubtopscorer in belangstelling viervoudig Duits kampioen'

FC Twente moet vrezen voor een vertrek van clubtopscorer . De 21-jarige middenvelder trof dit seizoen in alle competities al zeven keer doel en heeft zich daarmee volgens Duitse media in de kijker gespeeld van de nummer twaalf van de Bundesliga: Werder Bremen.

Steijn kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van ADO Den Haag en kwam in zijn eerste seizoen tot zes doelpunten in 37 wedstrijden onder toenmalig trainer Ron Jans. Dat aantal heeft hij in zijn tweede seizoen reeds begin november overtroffen: in tien Eredivisie-wedstrijden was het inmiddels vijf keer raak voor de zoon van de eerder dit seizoen bij Ajax ontslagen trainer Maurice Steijn. Bovendien scoorde hij ook in beide ontmoetingen met het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Conference League.

Artikel gaat verder onder video

Zijn scoringsdrift heeft Steijn volgens het Duitse Deichstube interesse van Werder Bremen opgeleverd. De naam van de jonge middenvelder zou gevallen zijn in een groot transferoverleg bij de viervoudig landskampioen, die in 2021 degradeerde maar een jaar later weer terugkeerde op het hoogste niveau. Vooralsnog zou Werder nog niet concreet in de markt zijn voor Steijn, toch zou de club dat komende winter wel kunnen worden. In dat geval hebben de Tukkers een sterke onderhandelingspositie, aangezien de middenvelder nog vastligt tot medio 2025.

Zondag hoopt Steijn met Twente in het uitduel met FC Utrecht, inmiddels getraind door Jans, een passend vervolg te geven aan de zege op regerend landskampioen Feyenoord van afgelopen weekend. Mochten de Tukkers zegevieren in Stadion Galgenwaard, dan klimt de ploeg van trainer Joseph Oosting weer over de Rotterdammers heen naar de derde plaats in de Eredivisie. De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente begint om 12.15 uur.

Volg hier het live verslag van de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente