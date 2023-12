Feyenoord-fans lachen het laatst door tweet van vijf woorden na nederlaag van Ajax

Het social media-team van Feyenoord heeft op subtiele wijze teruggeslagen richting dat van aartsrivaal Ajax. De Amsterdammers plaatsten dinsdag, éxact op het moment dat de Rotterdammers door een 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid werden uitgeschakeld in de Champions League, een bericht op X maar twee dagen later lacht men in Rotterdam-Zuid het laatst.

Precies toen het duel van Feyenoord tegen de Spanjaarden was afgelopen plaatste Ajax op X een bericht waarin te lezen viel: "Nu focussen we ons op donderdag". Op zich geen vreemde tekst, maar de supporters hadden in de gaten dat het bericht precies op dat moment geplaatst werd: "Deze tweet wordt precies verstuurd op het moment dat Feyenoord is uitgeschakeld, wat mooi!", schreef iemand eronder. Een andere fan zag de bui echter al hangen: "Dit gaan we echt als een boemerang in ons gezicht terugkrijgen als we donderdagavond kansloos eruit vliegen", schreef deze persoon.

Zijn woorden blijken twee dagen later bewaarheid te worden. Feyenoord plaatste namelijk precies op het moment dat Ajax in Marseille een 4-3 nederlaag leed, waardoor de uitschakeling in de Europa League een feit is, een tweet met een subtiele verwijzing naar die van de Amsterdammers. "Now we focus on sunday" ("Nu focussen we ons op zondag"), schrijft de club, met daaronder de hashtag #feypsv.