Feyenoord-fans woedend op Joep Schreuder om ‘nepnieuws’: ‘Hij is echt heel eng, wat een mafkees’

Joep Schreuder heeft zich dinsdag in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord op bezoek bij Lazio niet bepaald populair gemaakt bij de supporters van de Rotterdamse club. In zijn voorbeschouwing van de wedstrijd voor de NOS haalde de televisieverslaggever de vernielingen aan de Barcaccia-fontein in Rome door fans van Feyenoord in 2015 aan.

Feyenoord speelde in februari 2015 in Rome tegen AS Roma. Supporters van de Rotterdamse club zorgden toen voor ongeregeldheden in het centrum van de Italiaanse stad. Zij beschadigden onder meer de vier eeuwen oude Barcaccia-fontein. Om die reden zullen er vanavond geen supporters van Feyenoord aanwezig zijn bij het duel met Lazio.

Schreuder spreekt dinsdag van een ‘vertroebelde relatie tussen de Romeinen en Rotterdam’. “Rome voelt zich in de ziel geraakt. Daarvoor moeten we terug, opvallend toch, en misschien hebben we het onderschat, naar 2015. Toen werd de Barcaccia-fontein aan de Spaanse trappen volledig vernield. Onherstelbare schade. Bedrag: 8 miljoen euro aan schade”, zegt de verslaggever van de NOS onder meer in een video-item.

Fans van Feyenoord online zijn woedend op Schreuder. Zij verwijten de verslaggever nepnieuws te verspreiden. Zo was Barcaccia-fontein niet ‘volledig vernield’, was van ‘onherstelbare beschadiging’ geen sprake en waren de herstelkosten niet 8 miljoen euro, klinkt het. Dat laatste lijkt inderdaad niet te kloppen; de NOS meldde in 2015 een schade van ‘slechts’ 1,5 miljoen euro aan de Barcaccia-fontein, terwijl NRC op onderzoek uitging en concludeerde dat de schade aan de fontein 'minder dan 10.000 euro' betrof.

“Dit is geen journalistiek meer. Dit is een lastercampagne gebaseerd op pure onwaarheden”, reageert een supporter van Feyenoord op X, voorheen Twitter. “Ik zat wel met verbazing te kijken. Die fontein was best snel hersteld en stond al op de planning om aangepakt te worden door de gemeente Rome, toch?”, schrijft een ander. Andere noemen Schreuder ‘echt heel eng’ en ‘een mafkees’.