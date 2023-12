Feyenoord-supporters halen aanvaller door de mangel: 'Al twee maanden geen goal, banken tegen PSV!'

Supporters van Feyenoord zijn niet onder de indruk van de prestaties van in de afgelopen maanden. De Braziliaanse buitenspeler leek vorig seizoen met de week beter te worden, maar is dit seizoen in het shirt van de Rotterdammers nog niet productief genoeg. Arne Slot lijkt dat ook te zien, want de coach wisselde de vleugelaanvaller meermaals al na 45 minuten spelen. Op sociale media vragen supporters van Feyenoord zich af of Paixão tegen PSV op de bank gezet moet worden.

"Groot fan van Paixão, maar ben momenteel wel even klaar met hem", begint een supporter van de regerend landskampioen op X. Al meer dan twee maanden geen goal of assists afgeleverd en komt geen man voorbij. Lekker banken tegen PSV", is zijn advies aan trainer Arne Slot. Een andere supporter voegt toe dat de Braziliaan steeds meer lijkt te kiezen voor de veilige optie: "Paixão is tegenwoordig heel veel dreiging tot hij echt moet dreigen, maar dan kapt hij terug en gaat de bal weer naar iemand achter hem."

Artikel gaat verder onder video

Dat laatste argument valt steeds meer supporters van Feyenoord op: "Waarom is een samba Paixão een tikkie terug Paixão geworden?", vraagt een supporter zich af, terwijl een andere supporter van de Rotterdamse club hardop de vraag stelt wanneer de 23-jarige voetballer voor het laatst een goede wedstrijd heeft gespeeld. De laatste goal van de Braziliaan was in ieder geval zijn doelpunt tegen Ajax in de ruim gewonnen Klassieker in Amsterdam, zo'n twee maanden geleden.

Waarom is een samba Paixão een tikkie terug Paixão geworden? Zonde man. Kan je net zo goed Zerrouki laten spelen om Griezmann zoveel mogelijk uit te schakelen #feyatl — rbn_ (@unforgivenrbn) November 28, 2023 Hoelang geleden is het dat Paixao een goede wedstrijd heeft gespeeld? — Thijs (@thijs_1908) November 25, 2023 Groot fan trouwens van Paixão, maar ben momenteel wel ff klaar met hem. Al meer dan 2 maanden geen goal of assist meer afgeleverd en komt geen man voorbij. Lekker banken tegen PSV — 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐚 (@Dykao15) November 29, 2023 Paixao is tegenwoordig heel veel dreiging tot ie echt moet dreigen, dan kapt ie terug en gaat de bal weer naar iemand achter hem — Pieter (@Pieterrrrr_) November 29, 2023 Echt tactisch een flater. Paixao eraf halen. Alleen maar balletjes terug en snelheid uit de aanvallen halen. Zerrouki voor balans op middenveld en Minteh is net een jeugdspeler die niet weet hoe je als team moet spelen… — Melvano (@ireeuw85) November 28, 2023