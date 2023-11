Firmino doet boekje open over spanningen tussen Liverpool-supertrio met Mané en Salah

Tussen 2017 en 2022 reeg het supertrio , en met Liverpool de successen aaneen. Met de drie in de voorhoede won de club onder meer de eerste Engelse landstitel sinds 1990 en werd in 2019 bovendien beslag gelegd op de Champions League. Toch borrelde het onderling voortdurend, onthult Firmino in een boek dat binnenkort uitkomt en waar de krant The Guardian woensdag een voorpublicatie van plaatst.

In het fragment blikt Firmino terug op een wedstrijd tegen Burnley in het seizoen 2019-20, dat Liverpool met 3-0 won. Na de wedstrijd liep hij de spelerstunnel in en was de sfeer tussen de drie 'overduidelijk gespannen', zo schrijft hij. Dat had alles te maken met een woede-uitbarsting van Mané, die kort voor het einde naar de kant werd gehaal door trainer Jürgen Klopp. "Sadio was niet allen boos omdat hij gewisseld werd, maar even daarvoor had Salah op doel geschoten toen hij helemaal vrijstond in de zestien." Daar had de Egyptenaar sowieso een handje van, schrijft Firmino: "Ik weet niet of hij zich ervan bewust was, maar Salah frustreerde iedereen als hij weer eens een bal niet afspeelde."

Om het publiek niet ongerust te maken over de spanningen tussen de drie, besloot Firmino in de spelerstunnel een grimas richting een aanwezige televisiecamera te trekken (zie de tweet helemaal onderaan dit artikel). "Daar stond ik weer, in het midden. Achter Salah en voor Mané in de tunnel, met een camera op ons gericht. Toen ik die zag kon ik niet anders dan lachen en een gezicht trekken dat iets probeerde te zeggen als: "Zagen jullie dat? Het ging er vandaag heftig aan toe tussen hen, maar maak je geen zorgen, het is niets."

Klopp deed een poging de Egyptenaar, die momenteel als enige van de drie nog voor Liverpool actief is, daar tegenover de hele spelersgroep op aan te spreken, zonder hem daarbij rechtstreeks te benoemen. "Het was duidelijk dat hij het over Salah had." De boodschap bleek aan te komen: "Ik moet zeggen dat hij in dat opzicht door de jaren heen aanzienlijk verbeterd is. Hij leerde langzaamaan minder egoïstisch te zijn, hoewel hij nog steeds een echte doelpuntenmaker is, die zijn altijd een beetje 'hebberig' op zoek naar een goal, dat is normaal", schrijft Firmino.

Mané was in de woorden van de Braziliaan 'intens op zowel goede als slechte momenten'. "Hij en Salah waren nooit de beste vrienden, ze bleven allebei op zichzelf. Het was een zeldzaamheid als zij met elkaar praatten en ik weet niet zeker of dat iets te maken had met de rivaliteit tussen Egypte en Senegal in Afrika." Desondanks konden de twee als collega's wél met elkaar door een deur, schrijft Firmino. "Ze zijn nooit gestopt met elkaar te

spreken. Ze gedroegen zich beiden uiterst professioneel."

Wissel

Firmino probeerde zelf neutraal te blijven en stond bekend als de minst zelfzuchtige van de drie: "Misschien is dat de reden dat Klopp mij het vaakst wisselde. We hadden alledrie een hele andere persoonlijkheid en The Boss wist dat ik niet met flessen zou gaan gooien of zoiets. Als ik een probleem had, besprak ik dat achteraf een-op-een met hem. Als er een gewisseld moest worden, dan was het makkelijker om Bobby eraf te halen dan één van die twee boos te maken", zo vermoedt hij.

Mythe ontkracht

De Braziliaan ontkracht bovendien de mythe dat hij bij de komst van Salah in 2017 vrijwillig zijn rugnummer 11 afstond aan de Egyptenaar. "Sorry mensen, maar zo is het helemaal niet gegaan", schrijft Firmino. "Ik had gewoon besloten dat ik nummer 9 wilde gaan dragen. Dat was al beschikbaar sinds het seizoen daarvoor, na het vertrek van Christian Benteke, maar in de zomer van 2017 besloot ik pas dat ik van een 'valse 9' naar een échte nummer 9 kon doorgroeien."