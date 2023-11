Flinke kritiek op Koeman: 'Buitenproportioneel, slecht getimed en zonder context'

Johan Inan heeft in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad zijn ongenoegen uitgesproken over de kritiek van Ronald Koeman aan het adres van . De bondscoach van het Nederlands elftal liet zich ruim een week geleden in het programma Rondo van Ziggo Sport opvallend kritisch uit over de centrumspits van Ajax. Inan noemt het besluit van Koeman om zijn eigen speler op televisie onder vuur te nemen ‘buitenproportioneel’ en ‘slecht getimed’.

De uitlatingen van Koeman over Brobbey - de bondscoach verbaasde zich onder meer over de aannames van de spits en diens manier van afwerken - houden de gemoederen nu al even bezig. Brobbey reageerde vorige week donderdag zelf heel nuchter op de kritiek van de bondscoach. Willem van Hanegem stelde in zijn column in het AD dat Brobbey er alleen maar een betere speler van wordt als hij ernaar luistert. Ajax-watcher Inan denkt er echter anders over. “Willem is natuurlijk nog een beetje van de oude stempel. Ik snap het ook wel, dat mag hij ook vinden. Ik vind ook dat trainers best eens van zich af mogen bijten.”

Artikel gaat verder onder video

Inan meldt zich naar eigen zeggen vaak genoeg op een persconferentie om vervolgens alleen maar ‘clichés’ te horen. “En trainers spelers vooral in bescherming horen nemen. Soms begrijp ik dat ook wel, maar soms gaat een trainer tekeer en denk je: wat een verademing deze trainer. Maar ik vond dit van Koeman buitenproportioneel, slecht getimed en zonder context bovendien.” Volgens de verslaggever is context erg belangrijk. Inan trekt daarom een vergelijking met Wout Weghorst. “De een heeft zich vanaf zijn jonge jaren het snot voor de ogen gewerkt en zich daarmee min of meer naar de top gebeukt, ook omdat hij niet op zijn fysieke gesteldheid en talent kon varen. En Brobbey zat juist meteen in de opleiding van een topclub, maakte jaarlijks tientallen goals en hoefde daar helemaal niet zoveel moeite voor te doen omdat hij fysiek een gigantische voorsprong had.”

“Als je dat weet, dan vind ik het ook niet gek als de intrinsieke motivatie en het maniakale - wat Weghorst zeg maar heeft - bij Brobbey ontbreekt als hij bij Ajax voor het eerst met tegenslagen te maken krijgt”, vervolgt Inan. Brobbey verruilde Ajax in de zomer van 2021 transfervrij voor RB Leipzig, maar keerde na een halfjaar al op huurbasis terug in Amsterdam. Na het seizoen 2021/22 kwam hij definitief weer onder contract te staan bij Ajax. Een daverend succes is zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA echter (nog) niet. Inan ziet bij Brobbey desondanks veel progressie. “Bij Brobbey moest het kwartje eerst even vallen. Dat valt nu ook, want we zien aan zijn speeltijd en hoe hij tegen Almere City negentig minuten over het veld raasde, dat hij echt veel fitter is geworden. Hij heeft voor het eerst echt een serie wedstrijden gespeeld, als basisspeler ook.”

Volgens Inan is Brobbey druk met zichzelf in de weer om een betere spits te worden. “Ik heb hem in het begin zien koppen, dat was echt zo erg. Maar ik zie nu een goede kopper ontstaan. Hij wint zijn luchtduels en heeft ook een paar keer gescoord met het hoofd. Wat hij ook doet nu, dat hebben we Van ’t Schip horen zeggen, dat hij aangeeft gericht met trainers te willen werken aan zijn afronding. Dat is misschien nog wel het meest dramatische aan zijn spel, dat hij voor een spits barslecht afrondt”, uit Inan ook nog wel kritiek op de Ajax-aanvaller. “Maar dat is dan voor mij niet het moment om hem als bondscoach een veeg uit de pan te geven. Deze jongen gaat eerder door je voor het vuur als je hem intern prikkelt en naar buiten toe iets meer in bescherming neemt. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik ook.”