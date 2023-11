Van Hanegem wijst schuldige aan bij Ajax: 'Beter als hij de waarheid hoort'

moet wat doen met de feedback die hij recentelijk in de media heeft ontvangen in de afgelopen weken. De spits van Ajax lag onder vuur bij Marco van Basten en bondscoach Ronald Koeman. Volgens Willem van Hanegem moet hij die woorden spoedig maar eens ter harte nemen.

“Brobbey kreeg laatst kritiek van Marco van Basten en volgens mij is dat het beste dat hem kan overkomen. Een van de allerbeste spitsen die naar zijn spel kijkt, dat is toch een zegen?”, vraagt Van Hanegem zich af in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Daarna zei Ronald Koeman er ook iets over. Eerlijk en oprecht, maar niet met meel in zijn mond. Daar houd ik van.”

Dat er kritiek was op de bondscoach dat hij dat niet zou mogen zeggen over Brobbey, stoort Van Hanegem. “Brobbey wordt alleen beter als hij de waarheid hoort en dat mag ook best in het openbaar, daar wordt hij namelijk een grote jongen van en volgens mij ligt hij er zelf ook niet wakker van.”

Dat had hem tegen Almere City FC kunnen helpen, als hij scherper was geweest in de eindfase, meent Van Hanegem. “Het verschil is maar één doelpunt en als Brobbey de bal weet vast te houden, is de buit binnen. En als hij de bal meegeeft op een van de vele spelers die aan de rechterkant vogelvrij diep gingen, is het zelfs 1-3. Daar op dat moment balverlies lijden, dat kon niet. Nu is het 2-2. Van Basten en Koeman zullen het ook hebben gezien en ik hoop dat ze het hardop blijven zeggen, want met dat gefluister en onnodige schouderklopjes haalt niemand de top.”