'Frenkie de Jong en Joey Veerman kunnen niet samen in Oranje'

Bondscoach Ronald Koeman kampt, mits iedereen fit is, met een 'luxeprobleem' op het middenveld van het Nederlands elftal. Dat schrijft Rafael van der Vaart in zijn column in De Telegraaf, waarin hij alvast stelt dat een middelste linie met (FC Barcelona) én (PSV) wat hem betreft 'moeilijk past'.

Komende interlandperiode hoeft Koeman nog geen knoop door te hakken over zijn ideale middenveld mét De Jong, aangezien de Barcelona-speler nog altijd geblesseerd is. Maar Van der Vaart kijkt alvast vooruit naar het EK dat aankomende zomer in Duitsland wordt gespeeld en waar Oranje zich zaterdag tegen Ierland óf dinsdag tegen Gibraltar definitief voor kan plaatsen. "Dan ga je kijken: wie kan er het beste naast Frenkie komen te staan?", vraagt Van der Vaart zich hardop af. "Als ik heel eerlijk ben, zeg ik dat Quinten Timber echt alles heeft om naast Frenkie te komen", geeft hij zelf het antwoord.

Reijnders

Maar Feyenoorder Timber zit niet eens bij de selectie, net als de bij Liverpool opgeleefde Ryan Gravenberch. Bovendien kan Koeman niet om een andere kandidaat heen die zich de voorbije interlandperiode heeft bewezen, stelt Van der Vaart. ""Op die positie staat Tijjani Reijnders al en die heeft het tegen Frankrijk werkelijk fantastisch gedaan", stelt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Reijnders, Timber en Gravenberch zijn volgens Van der Vaart 'een beetje dezelfde types', al benoemt hij een verschil: "Timber heeft misschien wat meer power, waar Reijnders en Gravenberch in de combinatie wat sterker lijken."

Veerman

Het zou Van der Vaart niet verbazen als Koeman tegen Ierland voor twee PSV'ers op het middenveld kiest: Joey Veerman en Jerdy Schouten. Het duo draait in de Eredivisie immers 'als een tierelier', zo schrijft de oud-international. Zodra De Jong terugkeert van zijn blessure denkt Van der Vaart niet dat Veerman nog zicht houdt op een basisplaats. "Frenkie eist zoveel op in het veld, dat een koppeltje met Veerman moeilijk past", stelt hij. Dat zou betekenen dat zijn teamgenoot een logischere kompaan van De Jong zou kunnen zijn: "In de rol die Frenkie bekleedt, heb je als ploeg meer behoefte aan een speler als Schouten, die verdedigend heel goed weet waar hij staat en die het spel ook ziet. Tegen de absolute top, zoals op een EK, kan het beter passen met Schouten naast Frenkie", aldus Van der Vaart.