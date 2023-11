Grote verbazing om selectie Oranje: ‘Die Koeman kun je ook echt niet meer serieus noemen’

Ronald Koeman heeft niet bij iedereen indruk gemaakt met zijn definitieve selectie voor de laatste twee wedstrijden van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiereeks. De bondscoach heeft in zijn selectie verrassend een plekje ingeruimd voor . De verdediger maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Ajax en debuteerde onlangs nog in Jong Oranje. Dat Hato zich volgende week mag melden bij het ‘grote’ Oranje, zorgt desondanks voor veel verbaasde reacties.

Hato debuteerde eerder dit kalenderjaar in de hoofdmacht van Ajax. In de laatste weken van de competitie was hij zelfs niet meer weg te denken uit de ploeg van toenmalig trainer John Heitinga. Het ging rap met de linksbenige verdediger en ook onder Maurice Steijn was hij zeker van zijn plaats. Dat is na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip niet veranderd. Koeman was donderdagavond nog aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en moet gezien hebben dat Hato zich prima staande hield tegen Brighton & Hove Albion, al was hij bij de 0-2 wel zijn tegenstander uit het oog verloren.

De uitverkiezing voor Hato is op X onderwerp van gesprek. “Ongelooflijk. Hato speelt twee wedstrijden goed tegen Volendam en Heerenveen en wordt geselecteerd. Teze speelt het hele seizoen goed en stabiel, geen selectie”, schrijft iemand vol onbegrip. Klerry Hunstra - die in de transferzomer van 2022 onder de naam Gerjan Hamstelaar nog dicht op het vuur zat bij Ajax - vindt het ‘mooi’ voor Hato, maar vraagt zich tegelijkertijd af ‘of dit echt bevorderlijk is voor talenten’. Hato is niet de enige Ajacied die zag na het weekeinde mag gaan melden in Zeist. Naast de talentvolle verdediger zijn ook Steven Bergwijn en Brian Brobbey geselecteerd. “Je zou met de oproep van Hato, Bergwijn en Brobbey denken dat Ajax in de top van Nederland voetbalt op dit moment”, reageert iemand cynisch.

Het ontbreken van Thijs Dallinga leidt eveneens tot vraagtekens. De aanvaller stapte vorig jaar over naar Toulouse, beleefde een prima debuutseizoen in Frankrijk en toont zich ook in deze jaargang van zijn beste kant. In vijftien wedstrijden in alle competities was hij zes keer trefzeker, waaronder donderdagavond nog tegen Liverpool. Een uitverkiezing voor het Nederlands elftal laat echter nog altijd op zich wachten. “Wanneer komt Dallinga eens in beeld?”, leest het onder meer.