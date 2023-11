Gullit komt na nieuwe afgang voor Manchester United met zeer pijnlijke conclusie voor Ten Hag

Ruud Gullit maakt zich zorgen om de huidige situatie bij Manchester United. De formatie van coach Erik ten Hag leek woensdag in eerste instantie een fijne avond te beleven op bezoek bij FC Kopenhagen. Het nam binnen het halfuur een 0-2 voorsprong, maar na de rode kaart voor Marcus Rashford ging het van kwaad tot erger. FC Kopenhagen knokte zich nog voor het rustsignaal terug tot 2-2, maakte in de tweede helft óók een 2-3 achterstand goed en trok uiteindelijk zelfs nog aan het langste eind: 4-3.

Door de nederlaag in Denemarken staat Manchester United onderaan in z’n Champions League-groep en moet het serieus vrezen dat het na de jaarwisseling niet meer actief is in Europa. De ploeg van Ten Hag boekte afgelopen zaterdag weliswaar nog een zwaarbevochten overwinning op Fulham, maar kreeg vier dagen later de zoveelste klap te verwerken. “Niemand is bang voor Manchester United. Iedereen wil er tegen spelen, omdat ze allemaal denken dat ze een kans hebben”, concludeerde Gullit na afloop bij beIN SPORTS. “Elke keer als je denkt dat United het bloeden stopt en er een pleister opplakt, komt er ergens anders weer iets uit.”

En daar zag het er in eerste instantie dus helemaal niet naar uit. Rasmus Højlund zorgde al na drie minuten voor de voorsprong voor Manchester United en verdubbelde nog voor het verstrijken van het eerste halfuur de score. Manchester United leek op rozen te zitten, maar na de 0-2 ging het dus helemaal mis. “Ze starten goed, maar dan gebeurt er opeens iets vreemds en zijn ze de controle kwijt”, zag Gullit. Hoewel de bezoekers ruim een helft met een man minder op het veld stonden, is de voormalig Oranje-international dat ze het beter hadden moeten doen. “Ook met tien man, dat is zeker. Het is een chaos.”

FC Kopenhagen-trainer Jacob Neestrup strooide na het laatste fluitsignaal nog wat extra zout in de wonden van Manchester United en Ten Hag. Neestrup zei op de persconferentie dat zijn ploeg tegen The Red Devils de ‘met afstand’ slechtste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League speelde. De Denen staan dankzij de spectaculaire zege op vier punten, één meer dan Manchester United.