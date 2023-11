Heerlijke pegel bezorgt oude bekenden de Zuid-Amerikaanse Champions League

Fluminense heeft in de nacht van zaterdag op zondag beslag weten te leggen op de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. In de finale in het legendarische stadion Maracaña in Rio de Janeiro was de Braziliaanse club, waar oudgedienden als en Marcelo een basisplaats hadden, met 1-2 te sterk voor het Argentijnse Boca Juniors.

Na iets meer dan een half uur spelen nam Fluminense de leiding door een treffer van Germán Cano. Twintig minuten voor tijd kwam Boca door een doelpunt van Luis Advíncula echter weer op gelijke hoogte. Gescoord werd er daarna niet meer, waardoor een verlenging noodzakelijk was om de winnaar van het prestigieuze toernooi aan te wijzen. Daarin groeide John Kennedy uit tot de held van de avond door met een heerlijke pegel de beslissende 1-2 achter Boca-doelman Sergio Romero (ex-AZ) te schieten.

Artikel gaat verder onder video

Romero (36) was niet de enige grote naam die namens de Argentijnen in het veld verscheen. Ook Edinson Cavani (eveneens 36), de Uruguayaan die jarenlang furore maakte op de Europese velden namens clubs als Napoli, Paris Saint-Germain en Manchester United, had een basisplaats bij Boca. Zij stonden tegenover voormalig Real Madrid-back Marcelo (35) én 22-voudig Braziliaans international Felipe Melo (40). Laatstgenoemde kwam onder meer uit voor Juventus, Galatasaray en Internazionale en kreeg in de kwartfinale van het WK van 2010 een rode kaart tegen het Nederlands elftal, dat de Brazilianen destijds door twee treffers van Wesley Sneijder wist uit te schakelen.

Kennedy groeide met zijn winnende treffer dus uit tot matchwinner, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. Sterker nog, hij vierde zijn doelpunt met de fans op de tribune, wat hem op zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart kwam te staan. Ook Boca haalde niet voltallig de eindstreep. In de zevende minuut van de tweede verlenging werd verdediger Frank Fabra uit het veld gestuurd.