Jan Boskamp geeft één opening om alsnog langer door te gaan als analist

Jan Boskamp kondigde eind vorige maand zijn afscheid als analist aan bij tv-optredens. De Champions League-finale zou zijn laatste wedstrijd worden. De oud-international liet maandagavond bij Veronica Offside toch weer een opening voor het langer doorgaan als tv-analist. Dat werd hem gevraagd in de uitzending en daar liet hij enige ruimte vallen.

“Nee, ik ga niet meer langs het veld staan en noem maar op”, vertelde Boskamp bij de voetbaltalkshow over zijn besluit om te stoppen op televisie. De grote reisafstanden naar Nederland zijn het grootste probleem voor de inmiddels 75-jarige geboren Rotterdammers, die in België woont. Voor een uitzending van Veronica Offside is hij heen en weer minimaal vijf uur onderweg.

Maar op de vraag van Wilfred Genee of hij ook met de talkshows zoals Veronica Offside gaat stoppen, reageerde Boskamp niet direct afwijzend. “Als ik jou nog een keer in mijn leven een knal voor je eikel kan geven… Daar droom ik nog steeds van”, aldus de voormalig voetballer, die langzaam aan het afbouwen is wat tv-programma’s betreft. Ook in België is hij steeds minder te zien, zo vertelde Boskamp.

