Joey Veerman schrikt van nieuws Makkelie tijdens PSV - Ajax: 'Tering'

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de manier waarop scheidsrechter Danny Makkelie zondag de wedstrijd tussen PSV en Ajax (5-2) beleefde. Op de beelden is onder meer te zien hoe Makkelie en de spelers op het veld reageerden toen duidelijk werd dat een supporter werd gereanimeerd op de tribune.

Te horen is dat vierde man Erwin Blank het nieuws doorgeeft aan de rest van de arbitrage. "Even voor jullie beeld: er wordt gereanimeerd op de tribune. Iedereen zegt nu: 'Stop het spel! Stop het spel’” Makkelie had aanvankelijk niet in de gaten wat er aan de hand was, vertelt hij. "Maar ik zag wel het publiek van PSV het gebaar maken: stop de wedstrijd, stop de wedstrijd. Dat vind ik een buitengewoon mooi signaal van het publiek. Zij onderkenden dat er iets ernstigs aan de hand was."

"Ik kreeg van mijn vierde man Erwin Blank door dat er een reanimatie was gestart op de tribune", vertelt de scheidsrechter. "Uiteraard stop je dan de wedstrijd, omdat het veel impact heeft op het publiek dat daar in de buurt zit. Het is ingrijpend om te zien. We hebben in ieder geval medici toen de kans gegeven om adequaat in te grijpen."

Op de beelden is ook een onderonsje te zien tussen Makkelie en Joey Veerman. De scheidsrechter legt aan de PSV-middenvelder uit wat er gebeurde. Veerman dacht aanvankelijk dat de wedstrijd was gestopt omdat voorwerpen op het veld gegooid zouden zijn, maar dat was niet zo. Hij schrok toen hij hoorde dat er sprake was van een hartstilstand. "Tering!"

