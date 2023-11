Jurriën Timber doet op wedstrijddag gewaagde voorspelling over fel bekritiseerde Ajacied

steekt een hart onder de riem. De verdediger van Arsenal houdt zijn oude club Ajax nog altijd in de gaten en voorspelt dat Taylor zondagmiddag zal scoren tegen Almere City.

Volg de wedstrijd tussen Almere City en Ajax vanaf 14.15 uur in ons liveverslag.

"Kenneth gaat scoren vandaag", luidt een korte maar krachtige tweet die Timber zondag plaatst, voorafgaand aan het duel tussen Almere City en Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Taylor beleeft een moeilijke periode bij Ajax. Hij werd donderdag in de pauze gewisseld tegen Brighton & Hove Albion en dat resulteerde zelfs in gejuich op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

Trainer John van 't Schip kreeg na afloop te horen dat de fans van Ajax blij waren met de wissel. "Als dat zo is, is dat jammer", zei hij. "Het is niet dat hij er is uitgehaald omdat hij een slechte wedstrijd speelde, maar meer omdat je iets anders nodig hebt. We stonden met 1-0 achter en we wilden iets anders proberen om te kijken of we nog meer aanvallende impulsen konden krijgen. Daarom brachten we Akpom in."

Kenneth gaat scoren vandaag — Jurrien Timber (@JurrienTimber) November 12, 2023