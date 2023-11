Kapitale blunder van Regina van Eijk leidt pak slaag van Ajax in Champions Leauge in

De vrouwen van Ajax hebben hun tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. De Amsterdammers verloren donderdagavond met 3-0 bij AS Roma, mede door een kapitale blunder van keeper Regina van Eijk.

In de vijfde minuut van de wedstrijd opende Valentina Giacinti de score. Bij dat doelpunt zag Van Eijk er al niet goed uit: ze werkte een corner onvoldoende weg en kwam daarna lengte tekort om de rebound van Giacinti te stoppen. In de veertiende minuut schatte Van Eijk een terugspeelbal van Isa Kardinaal volledig verkeerd in. De keeper gleed weg en zag Giacinti aantekenen voor de 2-0 in Rome. Kort na rust bepaalde Manuel Giugliano de eindstand op 3-0.

Commentator Mandy van den Berg, die vorig seizoen stopte als prof en het commentaar verzorgt bij NPO3, kon haar ogen niet geloven. “Dit is echt werkelijk waar ongelooflijk. Dat je op dit niveau, op dit moment in de wedstrijd, dit laat gebeuren. Je weet dat er hoge druk komt en dat je nog helemaal niet lekker in de wedstrijd zit. Weg die bal, naar voren! Dit mag absoluut nooit gebeuren”, zei Van den Berg.

Van Eijk werd na de sensationele 2-0 zege op Paris Saint-Germain in de eerste groepswedstrijd juist geprezen. Zo was Rafael van der Vaart enthousiast over haar optreden. “Zij beweegt echt heel goed. Ze doet het ook al van jongs af aan. Dat zie je echt terug. Het moet ook een beetje je passie zijn. Zeker qua keepsters is er nog heel veel winst te behalen. En zij doet het natuurlijk fantastisch, dus superleuk”, zei de analist bij Studio Voetbal.