Kieft maakt zich zorgen over Feyenoord: ‘Deze fase is onvermijdelijk’

Wim Kieft ziet dat Feyenoord het de afgelopen weken lastig heeft. De analist zag de landskampioen struikelen over FC Twente en SS Lazio, terwijl het maar moeizaam won van RKC Waalwijk. Bovendien ziet Kieft dat de Rotterdammers een ruime achterstand hebben op de koppositie. In zijn column voor De Telegraaf gaat Kieft uitgebreider in op de situatie van Feyenoord.

“Deze fase is onvermijdelijk nadat iedereen hoera hoera hoera heeft geroepen”, begint Kieft, die natuurlijk doelt op de geweldige jaren die Feyenoord achter de rug heeft. Alleen worden de resultaten de komende weken wel belangrijk. Om te overwinteren in de Champions League, maar zeker ook in de Eredivisie”, ziet de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

De achterstand op de koppositie baart Kieft enige zorgen. “Blijven de verhoudingen tot Feyenoord-PSV begin december hetzelfde, dan mag Feyenoord zeker niet verliezen, want een gat van tien punten in deze competitie zal nauwelijks te achterhalen zijn. Bij een gat van zeven punten heeft PSV niets te verliezen, maar staat de druk er in Rotterdam juist vol op om niet af te haken in de titelrace. En hoe gaat het team met zo’n situatie om?”

Kieft keek afgelopen week ook naar PSV, dat met 1-0 won van RC Lens. “Ineens heeft PSV een betere uitgangspositie om te overwinteren in de Champions League dan Feyenoord. Door een knappe zege op Lens waartegen PSV bewees ook fysiek mee te kunnen als het voetballend even niet kan zoals Peter Bosz het graag ziet”, schrijft de columnist.