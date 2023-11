KNVB hakt knoop door over doorgaan van Eredivisie- en bekerduels bij Storm Ciarán

Storm Ciarán raast over een groot deel van Nederland, waardoor er in verschillende provincies code geel of zelfs code Oranje is afgegeven. Op Schiphol werden er honderden vluchten geannuleerd, in Brabant vielen er bomen op de weg door de wind, het NK tegendewindfietsen werd afgelast en in Friesland eindigde er een vrachtwagen in de sloot. De KNVB laat al het voetbal gewoon doorgaan.

Zowel Willem II (actief in de KNVB Beker) als ook Ajax (actief in de Eredivisie) deden navraag bij de KNVB over de te spelen wedstrijden donderdagavond. De Nederlandse voetbalbond liet weten dat de duels gewoon doorgaan op de Nederlandse velden. Dat de ANWB adviseerde om vanuit huis te werken om overlast op de weg te voorkomen, weegt daarin niet zwaar genoeg mee om af te gelasten.

Het slechte weer zou voor supporters een reden kunnen zijn om niet naar het stadion te komen of niet naar het stadion te kunnen komen, maar de KNVB laat op voorhand weten dat de duels dus gewoon doorgaan. “Navraag bij de KNVB leert dat de wedstrijd 'gewoon' doorgaat en code oranje vanavond naar code geel verandert. Zij zien daarom vooralsnog geen reden om de wedstrijd af te lasten”, schrijft Willem II.

Hoewel dat over een specifiek geval gaat, wordt het Eredivisieduel van Ajax ook in de buurt van Noordwijk (waar Willem II speelt) gespeeld en zal daarvoor hetzelfde gelden. Over duels elders in het land – er wordt in het betaalde voetbal bijvoorbeeld ook in onder andere Leeuwarden, Oss en Nijmegen gevoetbald – is ook nog geen ander bericht gekomen dan dat het ‘gewoon’ doorgaat. Op social media zijn er meerdere vragen of alle duels wel gewoon doorgang vinden ondanks de storm., maar voorzorgsmaatregelen neemt de KNVB vooralsnog niet.