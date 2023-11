Koeman doet open sollicitatie voor rol Johan Derksen: 'In best veel dingen heeft hij gelijk'

Ronald Koeman heeft een open sollicitatie gedaan naar de rol die Johan Derksen heeft op de nationale televisie. In een gesprek over wat je wel en niet mag zeggen als bondscoach van het Nederlands elftal, verwees de keuzeheer naar De Snor van Vandaag Inside.

Koeman kreeg de vraag van Willem Vissers of hij zich weleens moet inhouden als bondscoach op televisie en of hij dat jammer vindt. “Ja… Dat is wel zo, natuurlijk. Maar vanuit mijn positie, zou ik veel meer willen zeggen. Niet alleen in het voetbal, maar ook over andere dingen zou ik best weleens willen zeggen.”

In praktijk blijkt dat echter onmogelijk, gezien de verantwoordelijkheid die hij heeft als bondscoach. “In deze tijd en helaas vanuit mijn positie… Als je elke avond op tv bent, zoals Johan Derksen, die zegt alles. En dat vind ik dan ook wel weer mooi. Want in best veel dingen heeft hij wel gelijk.”

Op de vraag waar Koeman dan heel graag iets over zou willen zeggen, werd hij onderbroken door persvoorlichter Bas Tichelaar, die grapte dat de tijd om is. Koeman: “Zullen we afspreken dat als ik stop, gaan we in deze setting terug. En dan ga ik alles zeggen wat ik denk. Dat lijkt me het beste.”