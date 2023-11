Koeman lacht over Ajax-verdediger Hato: 'Kreeg ik toch weer gelijk'

Bondscoach Ronald Koeman heeft Ajax-verdediger Jorrel Hato opgeroepen. Hoewel de linkspoot slechts zeventien jaar is, maakt hij een uitstekende indruk in Amsterdam. De keuzeheer gaf tijdens het persmoment tekst en uitleg over deze enigszins opmerkelijke oproep.

“Ik zocht een linkspoot”, verklaarde Koeman zijn keuze voor Hato. Ook Michael Reiziger, de eindverantwoordelijke bij Jong Oranje, was lovend over de Ajax-verdediger. "In technisch overleg zitten we altijd met Reiziger en bespreken we altijd spelers van Jong Oranje."

Niet alleen Hato was een optie voor de bondscoach voor de posities achterin. “Er waren ook andere kandidaten, maar die waren rechtsbenig. En ik kreeg toch weer gelijk. Want Nathan Aké meldde zich af dit weekend. In die zin had ik een vooruitziende blik.”

Het is sowieso een mooie week voor Hato, want de verdediger kwam zondagmiddag tegen Almere City FC (2-2) met de aanvoerdersband om de arm te staan, toen Steven Bergwijn met een blessure naar de kant moest. Daarmee werd Hato de jongste aanvoerder van Ajax ooit.