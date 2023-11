Koeman moet één basisspeler missen op eerste Oranje-training in Portugal

Het Nederlands elftal is zondag aangekomen in de Portugese Algarve, waar dinsdag het afsluitende EK-kwalificatieduel met Gibraltar op de agenda staat. Op de eerste training die de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op Portugese bodem afwerkte, ontbrak één speler die zaterdag tegen Ierland in actie kwam: .

De wingback van Internazionale werkte binnen een training af op de hometrainer, zo schrijft de NOS. Dat lijkt overigens geen problemen op te leveren voor de wedstrijd van dinsdag: "Reden tot zorg is er niet", weet de omroep te melden. De overige tien basisspelers lieten hun gezicht overigens ook niet lang zien op het trainingsveld, na een kwartiertje togen zij weer naar binnen. Morgen, op maandag, zal Koeman een 'serieuzere training' gaan afwerken met zijn internationals.

Gibraltar zal vooral hopen de schade beperkt te kunnen houden tegen Oranje. De voetbaldwerg verloor zaterdagavond met liefst 14-0 bij vice-wereldkampioen Frankrijk en staat met duidelijke cijfers onderaan in groep B: in zeven wedstrijden werd niet één keer gescoord, waardoor de ploeg puntloos en met een doelsaldo van -35 hekkensluiter is in de poule waarin Frankrijk en Oranje reeds zeker zijn van de bovenste twee plaatsen.

Balans

Gibraltar en Nederland staan dinsdag in Faro voor de vierde keer in de historie tegenover elkaar. Op 30 maart 2021, toen Frank de Boer nog bondscoach was, won Oranje de allereerste editie met 0-7. In oktober van datzelfde jaar, toen De Boer inmiddels plaatsgemaakt had voor Louis van Gaal werd het in De Kuip 6-0. In maart 2023 werd het in datzelfde stadion 'slechts' 3-0, door treffers van Memphis Depay en twee keer Nathan Aké. Beiden zijn er deze interlandperiode vanwege blessures niet bij.