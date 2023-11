Koeman wijst ook tweede strafschopnemer Oranje aan: géén Wout Weghorst

Ronald Koeman heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ierland nog wat meer duidelijkheid verschaft over de hiërarchie bij Oranje op het gebied van strafschoppen. De bondscoach maakt duidelijk dat na de aangewezen man is.

Koeman liet op de persconferentie van vrijdag al weten dat Van Dijk de eerste keus is. Dat was de aanvoerder vorige maand nog niet, toen Oranje tegen Griekenland speelde. "Toen was Wout Weghorst één, maar dat is veranderd", vertelde Koeman. Dat had te maken met een penaltymisser van Weghorst in Athene, terwijl Van Dijk later in de wedstrijd wél het hoofd koel hield vanaf elf meter.

Gakpo was de vorige interlandperiode niet inzetbaar, maar nu weer wel. Hij is de nummer twee, zegt Koeman tegen de NOS. Hij krijgt kort voor de aftrap van het duel met Ierland de vraag om het lijstje op te noemen. “Virgil, Cody, noem ze maar op”, luidt het antwoord van de keuzeheer.

In het uitduel met Ierland, op 10 september, nam Gakpo een strafschop, ondanks dat Van Dijk ook op het veld stond. Destijds was de aanvaller van Liverpool dus de nummer één, maar inmiddels gaat de voorkeur uit naar de verdediger van the Reds.