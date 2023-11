Koeman zet streep door eventuele optie achterin: 'Dat zit niet in mijn achterhoofd'

Ronald Koeman moet in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar een flinke puzzel leggen in zijn achterhoede. De bondscoach van het Nederlands elftal kon sowieso al geen beroep doen op onder anderen , en Nathan Aké en zag donderdag ook nog Jeremie Frimpong en uitvallen. Koeman ziet desondanks niet als optie voor een van de posities achterin.

Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en keerde daarmee na vier jaar terug in Nederland. De middenvelder groeide tijdens zijn periode in Italië uit tot volwassen speler én international. Schouten debuteerde vorig jaar in het Nederlands elftal en mocht zich afgelopen maandag voor het eerst sinds juni 2022 weer melden in Zeist. Niet als centrale verdediger, maar ‘gewoon’ als middenvelder. Koeman is niet van plan Schouten achterin neer te zetten, ondanks het feit dat hij meerdere centrumverdedigers mist en PSV-trainer Peter Bosz hem daar al eens heeft opgesteld. “Dat heb ik niet in mijn achterhoofd”, reageerde Koeman vrijdag kort maar krachtig op de persconferentie.

Koeman breekt een lans voor De Vrij

Naast De Ligt, Van den Ven en Aké ontbreken zaterdag tegen Ierland en dinsdag tegen Gibraltar ook Jurriën Timber, Sven Botman én Geertruida. Laatstgenoemde kon in de afgelopen interlands rekenen op een basisplaats, maar raakte donderdag geblesseerd op de training en medische testen wezen vrijdagmorgen uit dat hij niet fit genoeg is om deze week in actie te komen. “Ik weet niet hoeveel centrale verdedigers we niet ter beschikking hebben. Zeven of acht volgens mij”, zei Koeman. De bondscoach maakt zich desondanks geen zorgen. “Die zouden we rustig kunnen selecteren en rustig kunnen opstellen. Maar als je dan morgen (zaterdag, red.) onze centrale verdedigers ziet, dan kunnen we echt blij zijn dat we zoveel goede centrale verdedigers hebben.”

Koeman breekt specifiek een lans voor Stefan de Vrij. De verdediger is al jaren een belangrijke waarde voor Internazionale, maar kan in Oranje zeker niet altijd rekenen op een basisplaats. Sterker nog, onder Koeman kwam hij alleen in de thuiswedstrijd tegen Griekenland in september 45 minuten in actie. “Ik heb bij Feyenoord natuurlijk ook een verleden met Stefan de Vrij. Als ik zie hoe hij al jarenlang bij het Nederlands elftal is en waarschijnlijk een periode heeft gehad dat als hij kwam, hij weet dat hij niet begint normaal gesproken. Als ik zie hoe hij daarmee omgaat en hoe professioneel hij met zijn vak bezig is, dan vind ik dat geweldig om te zien”, was Koeman lovend over De Vrij, die tegen Ierland misschien wel een basisplaats heeft. Koeman verklapte alvast dat Jorrel Hato in ieder geval niet gaat starten.