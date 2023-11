Koeman moet lastige knoop doorhakken: wie speelt naast Van Dijk?

Waar Ronald Koeman achterin normaal gesproken een ongekende luxe heeft, moet de bondscoach van het Nederlands elftal deze week flink puzzelen. Koeman kon al geen beroep doen op , , , en en zag donderdag ook nog én geblesseerd uitvallen op de training. Welke opties blijven over voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar?

Waar de afgelopen jaren geen interlandperiode voorbijging zonder dat de keeperspositie voer voor discussie was, heerst er nu voor het eerst sinds tijden rust. Koeman liet Bart Verbruggen in oktober debuteren onder de lat en maakte eerder deze week bekend dat de doelman van Brighton & Hove Albion ook tegen Ierland en Gibraltar het vertrouwen krijgt. Justin Bijlow en Mark Flekken zijn de andere doelmannen in de selectie. Koeman vertelde overigens dat er nog geen plekken vergeven zijn voor het EK in Duitsland - waarvoor Oranje zich natuurlijk nog wel moet plaatsen - dus Bijlow en Flekken hoeven nog niet te balen.

De positie onder de lat is deze week dus een zekerheidje, maar dat geldt niet voor de defensie. De grote vraag is of Koeman tegen Ierland vasthoudt aan een systeem met vijf verdedigers, of tóch kiest voor vier man achterop. De eerste wedstrijd tegen Ierland (1-2 winst) begon Koeman nog wel met vijf verdedigers, maar wisselde hij in de rust van systeem. Prompt ging Oranje wat beter voetballen en trok het dankzij een treffer van Wout Weghorst aan het langste eind. Grote kans dus dat Koeman zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA kiest voor vier man achterop. Drie plekken lijken dan al vergeven.

Wie gaat naast Van Dijk spelen?

De rechtsback zal Denzel Dumfries worden. Koeman riep Jordan Teze weliswaar op als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Frimpong, maar de positie van Dumfries staat uiteraard niet ter discussie. Dat geldt ook voor de linksbackpositie, waar Quilindschy Hartman vorige maand veel indruk maakte. Centraal is een van de posities voor aanvoerder Virgil van Dijk. De andere grote vraag is wie Koeman naast Van Dijk gaat opstellen. Geertruida was in eerste instantie de belangrijkste kanshebber, maar hij is er dus niet meer bij. Koeman kan nu nog kiezen uit Stefan de Vrij, Daley Blind en Jorrel Hato. Laatstgenoemde meldde zich maandag voor het eerst in Zeist en lijkt vooral te moeten hopen op minuten tegen Gibraltar. Blind speelt wekelijks bij de verrassende koploper van Spanje Girona en is, als Koeman een rechts- én linkspoot wil, de belangrijkste kandidaat om naast Van Dijk te gaan spelen.

Of kiest Koeman toch voor De Vrij? Beiden kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord, maar in het Nederlands elftal is het een ander verhaal voor De Vrij. De ervaren verdediger van Internazionale kwam sinds de rentree van Koeman bij de KNVB alleen 45 minuten in actie in de thuiswedstrijd tegen Griekenland. In de laatste drie wedstrijden (tegen Ierland, Frankrijk en Griekenland) behoorde De Vrij weliswaar tot de selectie, maar bleef hij telkens de hele wedstrijd op de bank. Blind kwam eveneens niet in actie tegen Frankrijk en Griekenland. Koeman moet dus een lastige knoop doorhakken. Gezien het feit dat Blind dit seizoen (bijna) alles heeft gespeeld bij Girona, hij een linksbenig is én een enorme staat van dienst heeft in Oranje, lijkt hij toch de voorkeur te genieten.