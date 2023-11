Meest logische opstelling Oranje: kiest Koeman voor Wieffer of Schouten?

Van harte ging het weliswaar niet, maar dankzij de 0-1 overwinning op Griekenland in oktober heeft het Nederlands elftal nog maar één zege nodig om zich definitief te plaatsen voor het EK in Duitsland. Dat kan zaterdagavond al gebeuren als Ierland te gast is in de Johan Cruijff ArenA. Voor welke namen moet Ronald Koeman kiezen? FCUpdate.nl stapt in de schoenen van de bondscoach en bedenkt de ideale elf voor het thuisduel met de Ieren.

Bart Verbruggen

Waar de laatste jaren bijna geen interlandperiode voorbijging zonder dat de positie onder de lat voer voor discussie was, heerst er deze week in de aanloop naar het treffen met Ierland eindelijk rust. De bondscoach liet Bart Verbruggen vorige maand debuteren en de goalie van Brighton & Hove Albion maakte tegen Frankrijk en Griekenland een prima indruk. Koeman ziet dan ook geen reden om hem deze week niet opnieuw de kans te geven.

Denzel Dumfries

Weinig posities zijn de afgelopen jaren in het Nederlands elftal zo’n zekerheidje geweest als de rechtsbackpositie. Denzel Dumfries was tijdens het afgelopen WK in Qatar nog de grote uitblinker bij Oranje en heeft die vorm vrijwel moeiteloos doorgezet. Voor de vleugelverdediger van Internazionale was in de ontmoetingen met Griekenland en Ierland in september nog een hoofdrol weggelegd. Vorige maand mocht Jeremie Frimpong zich eindelijk melden bij Oranje en speelde Dumfries prompt zijn minste interlands van het jaar, maar zijn positie staat desondanks niet ter discussie.

Lutsharel Geertruida

Als Koeman ergens blij mee zal zijn, dan is dat de ongekende luxe die hij achterin heeft. De bondscoach kon vorige maand al geen beroep doen op Matthijs de Ligt, Jurriën Timber en Sven Botman. Die drie zijn ook deze week niet van de partij. Daarnaast ontbreken ook Micky van de Ven en Nathan Aké bij het Nederlands elftal. Koeman heeft desondanks genoeg te kiezen. Lutsharel Geertruida lijkt zeker van zijn plaats. Hoewel hij in Oranje zeker niet elke wedstrijd het niveau heeft gehaald dat hij bij Feyenoord laat zien, heeft Koeman geen reden om hem uit zijn basiself te halen. Zeker niet als hij kiest voor 4-3-3. Geertruida is ook dit seizoen een belangrijke kracht in Rotterdam-Zuid.

Virgil van Dijk

Ook over de positie naast Geertruida bestaat weinig twijfel. Bij Koeman althans. Virgil van Dijk is volgens sommigen al een tijdje niet meer de speler die hij vóór zijn zware blessure was. Van Dijk kreeg vorig seizoen veel kritiek over zich heen, zowel in Nederland als Engeland. Deze jaargang zit hij echter weer dicht tegen het niveau aan dat we van hem gewend waren. Liverpool draait ‘gewoon’ weer mee in de top van de Premier League en kreeg - samen met Arsenal - vooralsnog de minste doelpunten tegen (10). Van Dijk schoot Oranje in oktober nog vanaf de stip naar de zege in en tegen Griekenland.

Quilindschy Hartman

Groots was het allemaal niet wat Oranje in oktober liet zien tegen Frankrijk en Griekenland, maar een aantal spelers liet zich wel degelijk van z’n beste zien. Quilindschy Hartman bijvoorbeeld. De linksback brak vorig seizoen door bij Feyenoord en maakte toen al een uitstekende indruk. De afgelopen maanden deed hij er nog een schepje bovenop. Hartman behoorde in september al tot de selectie van het Nederlands elftal, maar kwam toen nog niet in actie. Daar kwam vorige maand verandering in. Hartman debuteerde tegen Frankrijk met een basisplaats en bekroonde een uitstekend debuut meteen met zijn eerste interlandtreffer. Tel daar zijn goede optreden tegen Griekenland bij op en we kunnen toch wel stellen dat hij momenteel onomstreden is.

© ProShots

Tijjani Reijnders

Koeman kan ook tegen Ierland en Gibraltar geen beroep doen op Frenkie de Jong. De middenvelder staat al even aan de kant met een enkelblessure en moet eerst zijn rentree bij FC Barcelona nog gaan maken. Gelukkig voor Koeman hebben meerdere landgenoten van De Jong zich gedurende zijn absentie van hun beste kant laten zien. Daarvan is Tijjani Reijnders misschien wel het mooiste voorbeeld. Reijnders verruilde AZ afgelopen zomer voor AC Milan, speelde hij zich vrijwel meteen in de basiself en heeft inmiddels ook zijn plekje in Oranje veroverd. Na basisplaatsen tegen Frankrijk en Griekenland moet het gek lopen wil hij zaterdag niet opnieuw aan de aftrap verschijnen.

Mats Wieffer

Het elftal van Koeman lijkt op het eerste gezicht weinig vraagtekens te herbergen, maar voor de positie van controlerende middenvelder gaat dat niet op. De roep om Jerdy Schouten in Oranje werd de afgelopen weken alleen maar luider en ook Koeman kwam uiteindelijk tot de conclusie dat hij niet meer om hem heen kan. Maar betekent dat ook dat Schouten meteen een basisplaats krijgt? Dat lijkt ons iets te voorbarig. Mats Wieffer begon weliswaar stroef aan het seizoen, maar is een belangrijke pion bij Feyenoord. Misschien wel onmisbaar. In het Nederlands elftal geldt dat nog niet, maar hij groeit met de interland die hij speelt. Tegen Frankrijk vormde hij in de tweede helft een prima middenveld met Reijnders en…

Joey Veerman

Inderdaad, Joey Veerman. De basisklant van PSV maakte tegen de Fransen zijn basisdebuut en kon terugkijken op een prima optreden. Bij PSV kwam hij de afgelopen weken echter onder een vergrootglas te liggen. Veerman werd in de thuiswedstrijd tegen Ajax al in de rust naar de kant gehaald en Peter Bosz deed een paar dagen later enkele opvallende uitspraken over de Volendammer. De trainer uit Apeldoorn blijft desondanks een beroep op hem doen en dat betaalde Veerman terug met goede optredens. Oranje zal ongetwijfeld het meeste balbezit hebben tegen de Ieren en dan kun je Veerman goed gebruiken.

© ProShots

Xavi Simons

Waarom zet Xavi Simons zijn RB Leipzig-vorm niet door in het Nederlands elftal? Velen zullen het zich hebben afgevraagd na de interlands in september en oktober. Simons is dit seizoen immers een sensatie in de Bundesliga. Na elf competitieduels staat de teller op vier doelpunten en zeven assists. Ook in de Champions League was hij al bij drie doelpunten betrokken. In Oranje wilde het de afgelopen interlands echter niet vlotten. Koeman houdt desondanks vast aan de 20-jarige dribbelaar en gezien zijn optredens bij RB Leipzig kan dat ook niet anders.

Wout Weghorst

Gaat er een interlandperiode voorbij zonder dat de rol van Wout Weghorst wordt besproken of zelfs bekritiseerd? Weghorst had vorige maand tegen Frankrijk weliswaar een basisplaats, maar ging al in de eerste helft met een blessure naar de kant. Hij was op tijd hersteld voor een basisplaats in Griekenland en kreeg via de stip de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar faalde. In Duitsland schoot Weghorst ook lang niet met scherp, maar inmiddels is hij los. In de laatste drie competitiewedstrijden van Hoffenheim was het telkens raak. Weghorst bewees in september nog dat hij tegen de Ieren goed van pas kan komen.

Cody Gakpo

Waar Koeman achterin - ondanks de vele blessuregevallen - en op het middenveld voldoende te kiezen heeft, is dat voorin en dan vooral op de flanken een stuk minder het geval. Gelukkig voor Oranje en Koeman is Cody Gakpo wel weer van de partij. De aanvaller van Liverpool ontbrak vorige maand en zijn gemis deed zich toch wel voelen.

Meest logische opstelling Oranje tegen Ierland (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Hartman; Reijnders, Wieffer, Veerman; Simons, Weghorst, Gakpo.