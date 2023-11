Kritiek op straf voor Overmars: ‘Wassen neus, voor de bühne’

Marc Overmars is door het Instituut Sportrechtspraak voor een jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in zijn tijd bij Ajax. Daar bovenop komt nog eens een voorwaardelijke schorsing van een jaar. Voor sommigen is dat een straf die veel te licht is, zeker gezien het feit dat hij momenteel in België gewoon zijn werkzaamheden mag uitvoeren.

Andere gebruikers op X zouden Overmars, als hij zijn straf uitgezeten heeft, juist graag terugzien bij Ajax en zien de termijn van de sanctie juist als een overbruggingsperiode. Ook zijn er voetbalvolgers die vinden dat deze straf juist het bewijs is dat Overmars schuldig is en dus helemaal niet meer kan terugkeren in zijn functie in de Johan Cruijff Arena. FCUpdate.nl maakt een rondje op X om de reacties op het nieuws rondom Overmars te peilen.