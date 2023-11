Kroes houdt de gemoederen bezig: 'Ik denk dat hij met die quote heel veel mensen achter zich heeft'

Alex Kroes houdt de gemoederen flink bezig. De Utrechter is weliswaar nog niet begonnen als algemeen directeur bij Ajax, maar heeft in het boek ‘Ajax in crisis’ ontzettend hard uitgehaald naar Sven Mislintat. Kroes noemt de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers onder meer een ‘meesteroplichter’. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad verbaast zich over de uitspraken van Kroes, maar denkt dat hij daarmee wel veel mensen ‘enthousiast’ heeft gemaakt.

Mislintat werd in mei door Ajax aangesteld als nieuwe technisch directeur en daarmee kwam er voor de Amsterdammers een einde aan de maandenlange zoektocht naar een opvolger van Marc Overmars. De Duitser wist dat hij voor een enorme klus kwam te staan. Ajax was bezig aan een dramatisch seizoen. De club kon Champions League-voetbal op z’n buik schrijven, de selectie was totaal niet in balans, een groot aantal sterkhouders wilde graag een stap maken én er was veel onduidelijkheid over de trainerspositie. Aan Mislintat de taak om een nieuwe trainer aan te stellen en de selectie dusdanig te versterken dat er weer om de prijzen gespeeld kon worden.

Het huwelijk tussen Ajax en Mislintat werd echter een groot fiasco. De Amsterdammers gaven afgelopen zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar vinden zich momenteel terug op de twaalfde plaats. Slechts een aantal zomeraankopen heeft vooralsnog laten zien wel degelijk als aanwinsten beschouwd te kunnen worden. De kritiek van Kroes op Mislintat is dan ook niet gering. Volgens de aanstaande algemeen directeur van Ajax waren de afgelopen twee transferperiodes ‘de slechtste uit de geschiedenis van de club’ en is de op 24 september ontslagen Mislintat een ‘meesteroplichter en een charmante zwendelaar’.

De uitspraken van Kroes maken veel los en komen ook aan bod in de Voetbalpodcast van het AD. “Ik vraag me af hoe dat precies is gegaan. Hij is dus benaderd en heeft dus een quote gegeven. Dat vind ik ook wel vrij opvallend. Het is een opvallende quote, dus dat belooft wat voor als hij er is”, reageert Gouka. Op X spraken veel Ajax-supporters hun walging uit over de kritiek van Kroes. Zij vinden het niet slim dat de Utrechter zich zodanig uitlaat terwijl hij officieel nog niet eens werkzaam is in de Johan Cruijff ArenA. Gouka heeft echter ook andere reacties gezien. “Ik denk dat hij met die quote wel heel veel mensen achter zich heeft. Het zou anders zijn geweest als hij had gezegd dat Mislintat het beter heeft gedaan dan iedereen dacht.”

Gouka denkt dat Kroes met zijn uitspraken over Mislintat wel degelijk punten heeft gescoord in Amsterdam. “Het is wel de mening die hij verkondigt waar veel mensen enthousiast over zijn of blij mee zullen zijn. Dat geeft weer wat minder ophef. Maar ik vind het verrassend dat hij zich laat quoten over de club Ajax terwijl hij daar officieel nog moet beginnen. Of die quotes zijn van heel lang terug, maar dat kan ik me ook niet voorstellen”, aldus de verslaggever. Kroes begint op 15 maart 2024 aan zijn avontuur in Amsterdam. Ajax hoopte Kroes al eerder aan het werk te kunnen zetten, maar het concurrentiebeding verbiedt de oud-bestuurder van AZ op korte termijn zijn entree te maken in de Johan Cruijff ArenA.