Marco van Basten ziet wisselvallige Feyenoorder: ‘Soms denk je: waarom staat hij opgesteld?’

Marco van Basten ziet dat momenteel een goede ontwikkeling doormaakt bij Feyenoord. De van Antwerp FC overgekomen vleugelspeler is bezig aan een goed seizoen en lijkt met de week beter te gaan voetballen. Toch is de oud-voetballer van mening dat Stengs een wisselvallige speler is.

“Hij komt soms wel heel erg ‘slappig’ over op sommige momentjes, maar dan heeft hij daarnaast ook wel eens hele slimme passes en verrassende dingen”, zegt Van Basten, die Stengs een ‘lastige speler’ vindt. “Als hij z’n dag heeft, dan heb je als tegenstander een probleem. Soms heeft hij z’n dag niet en dan denk je: waarom staat hij opgesteld?”, gaat de analist verder bij Rondo.

Stengs kwam afgelopen zomer over van Antwerp FC. De Belgische club ondergaat momenteel een moeizaam seizoen en de analisten bij Rondo vragen zich af of de Nederlander the missing link is. “Hij maakte die ploeg wel sterk. Als hij vanaf het middenveld komt vind ik hem echt heel goed”, zegt Youri Mulder bij het Ziggo Sport-programma.

Feyenoord neemt het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid in de vijfde wedstrijd van de Champions League-groepsfase. De Rotterdammers bezetten momenteel de derde plek en hebben waarschijnlijk een resultaat nodig om overwintering in het miljardenbal mogelijk te blijven houden. Nummer twee Lazio treft hekkensluiter Celtic in eigen huis.