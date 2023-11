Menno Geelen leest positieve gezondheidsupdate van Van der Sar voor

Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax heeft vrijdag bij de Algemene Aandeelhoudersvergadering een update gegeven over de gezondheid van voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar. De oud-doelman werd in de zomer getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij inmiddels herstellende is.

Van der Sar was zelf niet aanwezig bij de vergadering, maar Geelen had als commercieel directeur wel een boodschap namens Van der Sar: "Ik wil iedereen bedanken voor de vele steun die ik heb ontvangen na mijn medische problemen", las Geelen vrijdagmiddag voor namens de oud-doelman, zo schrijft Voetbal International. "Het gaat nu lekker met mijzelf. Ik heb vertrouwen dat mijn lichaam en geest hier sterker uit gaan komen."

Geelen gaf zelf aan dat de situatie diepe impact heeft gehad op iedereen binnen Ajax. Eind mei vertrok Van der Sar bij Ajax en twee maanden later werd hij tijdens zijn vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. De 53-jarige oud-keeper heeft vervolgens dagenlang in een Kroatisch ziekenhuis gelegen, waarna hij is overgebracht naar Nederland. Inmiddels is Van der Sar druk bezig met zijn revalidatietraject.