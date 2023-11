Ivanusec en belangrijke Sosa gaan naar het EK, horrorvorm Duitsland zet door

Kroatië heeft zich geplaatst voor het EK in Duitsland van volgend jaar zomer. Door een zege op Armenië in eigen huis kon de tweede plaats de verliezen WK-finalist van 2018 niet meer ontgaan. Ajax-verdediger had een groot aandeel in de 1-0 zege met een panklare assists. Luka Ivanusec stond voorin in de basis.

Aan een overwinning had Kroatië op voorhand genoeg om zeker te zijn van kwalificatie van het EK, maar concurrent Wales kwam al vroeg op voorsprong tegen het al geplaatste Turkije (1-0), waardoor de druk op Kroatië behoorlijk toenam.

Artikel gaat verder onder video

Zij hadden in eigen huis moeite om de ban te breken, wat uiteindelijk vlak voor de pauze lukte dankzij een mooie actie van Sosa. De linksachter gaf op slag van rust een fraaie voorzet, die bij de eerste paal werd binnengekopt door Ante Budimir. Na de treffer kreeg Sosa zichtbaar complimenten van aanvoerder Luka Modric (zie onder).

Ook in Amsterdamse dienst toonde Sosa zich al productief met assists: in acht officiële duels kwam hij tot vier assists. Het was belangrijke eindpass, al kwam Wales uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel tegen Turkije (1-1), waardoor het resultaat van Kroatië uiteindelijk niet meer terzake deed. Naast Sosa deed ook Josip Sutalo negentig minuten mee bij de Kroaten.

Oostenrijk – Duitsland 2-0

Julian Nagelsmann heeft het lek nog altijd niet kunnen vinden bij Duitsland. De bondscoach won weliswaar zijn eerste duel onder zijn leiding nog van de Verenigde Staten, maar daarna heeft Der Rekordmeister weer de slechte reeks hervat die zijn voorganger Hansi Flick de kop kostte.

Er was een remise tegen Mexico en nederlaag tegen Turkije en ook in Oostenrijk ging het mis. Niet alleen werd er verloren door goals van Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner, maar ook sloegen de stoppen bij Leroy Sané compleet door bij een 1-0 achterstand. De aanvaller van Duitsland haalde na een duel met voormalig PSV’er Phillipp Mwene uit naar de Oostenrijkse back. Die ging daardoor hard naar de grond in de vriendschappelijke oefenwedstrijd, waardoor de voetballer van Bayern München naar de kant werd gestuurd met een terechte rode kaart.

Vooral de enorme woede die hij ook na zijn daad nog had, was verbazingwekkend. Het is bovendien pas de eerste keer dat Sané een rode kaart voorgehouden krijgt in de ruim vierhonderd wedstrijden die hij al speelde in zijn loopbaan. Het bracht Nagelsmann met Duitsland verder in de problemen: richting het EK in eigen land blijft het chagrijn hoogtij vieren.